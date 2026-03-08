Comerciantes da Festa da Uva apostam no último fim de semana para bater metas de vendas

Os últimos dois dias da 35ª Festa da Uva, em Caxias do Sul, são de expectativa para comerciantes, que esperam fechar o evento de 2026 pelo menos da mesma forma que na última edição, de dois anos atrás.
Logo na abertura dos portões, às 10h deste sábado (7), o movimento se mostrou promissor e não demorou para que os corredores fossem tomados pelo público.
Mais do que receber visitantes, quem expõe seus produtos na maior festa de Caxias do Sul espera que a presença do público se reflita em vendas. E foi o que aconteceu, segundo expositores, principalmente aos finais de semana e nos dias de entrada sem bilheteria.
De Nova Roma do Sul, o proprietário do Latícinio Pipo, Natal Comin, percebeu uma mudança de comportamento nesta edição, motivada, segundo ele, pelo aumento dos dias de gratuidade. Em 2024, foram dois e nas segundas-feiras; nesta edição, os portões estiveram liberados também nas terças. No entanto, o valor do ingresso também subiu, de R$ 20 para R$ 30.
— O pessoal se queixa do valor da entrada. Nesta edição, os dias gratuitos deram o mesmo movimento do final de semana, e era um público que gastava. Diferentemente da última, em que o movimento ia aumentando ao longo da semana, neste ano as quartas e quintas eram bem mais calmas. Mas em relação às vendas fomos muito bem, vai dar um pouco menos da última por conta de um público um pouco menor — afirma.
Sobre o valor do ingresso, o presidente da Festa, Fernando Bertotto, diz que o valor não era reajustado desde 2022:
— Tivemos mais dias gratuitos, então houve essa compensação.
Disposição dos espaços
A Agroindústria Familiar, onde está instalado Comin, está em frente ao Espaço Tendenza, dedicado a criações de moda feitas em Caxias. Os espaços não estão nos corredores, e sim em local dedicado exclusivamente a eles, configuração que, para a vendedora Lucia Chies, pode ter influenciado as vendas das cerâmicas criadas pela artista Tanara Malmann:
— Aqui, não estamos no caminho como na última vez. Então, não tem aquele efeito manada, que obriga o público a passar. A impressão que dá é que tem menos turistas e mais caxienses visitando. O turista compra mais, porque quem é daqui deixa para comprar no ateliê. Mas é um público, então, para prospectar as vendas e acaba sendo positivo também. Muitos não conheciam a marca, que já existe há 12 anos, e passaram a conhecer aqui.
Bertotto afirma que esse novo layout, essa mudança nos pórticos, foi anunciada ainda no início da montagem, na contratação do arquiteto.
— Foi uma aposta que fizemos e acredito que deu certo. O pessoal da Agroindústria Familiar, inclusive, nos disse que vendeu mais — diz.
Comparação com outros eventos
Com vendas apenas online e em feiras, a Frigigold ainda aposta no final de semana para empatar com o faturamento registrado em 2024. Faltam, segundo o gerente Fabio Silva, ainda 30%.
— Vendemos até agora menos do que na Expointer, que tem a metade dos dias, e a Festa da Uva costuma se igualar a ela como os principais eventos de que participamos, junto da ExpoBento e da Fenadoce. O movimento aumentou ao longo dos dias, acredito que vamos faturar o mesmo que na última edição — aposta.
Praça de alimentação
Por outro lado, na Praça de Alimentação do Pavilhão 2, palco de apresentações quase ininterruptas, Gleydson da Rosa diz que dificilmente vai alcançar o faturamento da edição passada, mesmo com dois pontos de venda de crepes, choripan e entrevero. Foi a disposição dos estandes que, para ele, não ajudou nas vendas deste ano:
— O que salvou foi aquela terça-feira de entrada gratuita e noite gospel. Foi o melhor dia disparado. Em compensação, teve dias que não vendemos quase nada. Ficamos no final da festa, quem chega aqui provavelmente já comeu algo e tivemos também a concorrência de outra praça de alimentação lá embaixo. Não vamos chegar nem perto de empatar com a edição passada.
O presidente da Festa afirma que todas as operações de alimentação que estão no Pavilhão 2 sabiam o que seria oferecido no Pavilhão 1 e que as propostas são diferentes:
— São ideias diferentes. No 1 as opções são mais "gourmetizadas", com tícket maior, e também não tem o palco para as apresentações.
A Festa da Uva segue até este domingo (8). A entrada custa R$ 30. Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais pagam meia-entrada. O estacionamento custa R$ 20.