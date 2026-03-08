Comerciantes da Festa da Uva apostam no último fim de semana para bater metas de vendas

Queijo coalho de Fernanda Manara e Natal Comin fez sucesso no espaço da Agricultura Familiar. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Os últimos dois dias da 35ª Festa da Uva, em Caxias do Sul, são de expectativa para comerciantes, que esperam fechar o evento de 2026 pelo menos da mesma forma que na última edição, de dois anos atrás.

Logo na abertura dos portões, às 10h deste sábado (7), o movimento se mostrou promissor e não demorou para que os corredores fossem tomados pelo público.

Mais do que receber visitantes, quem expõe seus produtos na maior festa de Caxias do Sul espera que a presença do público se reflita em vendas. E foi o que aconteceu, segundo expositores, principalmente aos finais de semana e nos dias de entrada sem bilheteria.

De Nova Roma do Sul, o proprietário do Latícinio Pipo, Natal Comin, percebeu uma mudança de comportamento nesta edição, motivada, segundo ele, pelo aumento dos dias de gratuidade. Em 2024, foram dois e nas segundas-feiras; nesta edição, os portões estiveram liberados também nas terças. No entanto, o valor do ingresso também subiu, de R$ 20 para R$ 30.

— O pessoal se queixa do valor da entrada. Nesta edição, os dias gratuitos deram o mesmo movimento do final de semana, e era um público que gastava. Diferentemente da última, em que o movimento ia aumentando ao longo da semana, neste ano as quartas e quintas eram bem mais calmas. Mas em relação às vendas fomos muito bem, vai dar um pouco menos da última por conta de um público um pouco menor — afirma.

Sobre o valor do ingresso, o presidente da Festa, Fernando Bertotto, diz que o valor não era reajustado desde 2022:

— Tivemos mais dias gratuitos, então houve essa compensação.

Disposição dos espaços

Expositores acreditam que divisão de espaços no Pavilhão 1 pode ter feito com que alguns visitantes não os acessassem. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A Agroindústria Familiar, onde está instalado Comin, está em frente ao Espaço Tendenza, dedicado a criações de moda feitas em Caxias. Os espaços não estão nos corredores, e sim em local dedicado exclusivamente a eles, configuração que, para a vendedora Lucia Chies, pode ter influenciado as vendas das cerâmicas criadas pela artista Tanara Malmann:

— Aqui, não estamos no caminho como na última vez. Então, não tem aquele efeito manada, que obriga o público a passar. A impressão que dá é que tem menos turistas e mais caxienses visitando. O turista compra mais, porque quem é daqui deixa para comprar no ateliê. Mas é um público, então, para prospectar as vendas e acaba sendo positivo também. Muitos não conheciam a marca, que já existe há 12 anos, e passaram a conhecer aqui.

Bertotto afirma que esse novo layout, essa mudança nos pórticos, foi anunciada ainda no início da montagem, na contratação do arquiteto.

— Foi uma aposta que fizemos e acredito que deu certo. O pessoal da Agroindústria Familiar, inclusive, nos disse que vendeu mais — diz.

Comparação com outros eventos

Com vendas apenas online e em feiras, a Frigigold ainda aposta no final de semana para empatar com o faturamento registrado em 2024. Faltam, segundo o gerente Fabio Silva, ainda 30%.

— Vendemos até agora menos do que na Expointer, que tem a metade dos dias, e a Festa da Uva costuma se igualar a ela como os principais eventos de que participamos, junto da ExpoBento e da Fenadoce. O movimento aumentou ao longo dos dias, acredito que vamos faturar o mesmo que na última edição — aposta.

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Praça de alimentação

Por outro lado, na Praça de Alimentação do Pavilhão 2, palco de apresentações quase ininterruptas, Gleydson da Rosa diz que dificilmente vai alcançar o faturamento da edição passada, mesmo com dois pontos de venda de crepes, choripan e entrevero. Foi a disposição dos estandes que, para ele, não ajudou nas vendas deste ano:

— O que salvou foi aquela terça-feira de entrada gratuita e noite gospel. Foi o melhor dia disparado. Em compensação, teve dias que não vendemos quase nada. Ficamos no final da festa, quem chega aqui provavelmente já comeu algo e tivemos também a concorrência de outra praça de alimentação lá embaixo. Não vamos chegar nem perto de empatar com a edição passada.

O presidente da Festa afirma que todas as operações de alimentação que estão no Pavilhão 2 sabiam o que seria oferecido no Pavilhão 1 e que as propostas são diferentes:

— São ideias diferentes. No 1 as opções são mais "gourmetizadas", com tícket maior, e também não tem o palco para as apresentações.