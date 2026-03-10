Começam as obras de construção do campus do IFRS em Gramado; primeiro curso será ofertado ainda em março

Projeto do novo campus do IFRS, em Gramado, nas Hortênsias. Projeto IFRS / Divulgação

Cerca de oito meses após assinar o contrato com a WC Construtora e Incorporadora, as obras para a edificação do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) em Gramado estão começando.

O início dos trabalhos foi anunciado em um ato simbólico, que ocorreu na segunda-feira (9), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mosés Bezzi. Na ocasião também foi lançada a pedra fundamental das instalações do novo campus, que está alocada, temporariamente, na escola.

A construção do campus ocorre em um terreno de 16 hectares, no bairro Várzea Grande. A área, doada pela prefeitura, irá receber um bloco com três pavimentos com salas de aula, laboratórios, biblioteca, espaços de convivência e infraestrutura de apoio; uma quadra poliesportiva; um bloco de banheiros e vestiários; o pórtico de entrada; uma subestação de energia elétrica. Ao todo, serão 5,5 mil metros quadrados de infraestrutura.

A prefeitura fará os serviços de limpeza e terraplanagem no terreno. Caberá também à administração municipal a responsabilidade de desapropriação, preparação e pavimentação de uma faixa de terreno, que será a rua de acesso ao campus.

A estimativa é que as obras durem cerca de 30 meses. A construção e implantação do campus em Gramado integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. A unidade recebeu investimento de R$ 15 milhões para a edificação. Outros R$ 10 milhões serão destinados para a compra de equipamentos.

Formações estão previstas para iniciar neste ano

Apesar de as obras estarem em andamento, a expectativa é que as atividades do IFRS em Gramado se iniciem ainda neste mês. Isso porque a instituição projeta o lançamento do primeiro curso ainda em março.

Com 160 horas e duração de quatro meses, a formação em "Cuidador de Idosos" será ofertada pelo Programa Mulheres Mil, uma iniciativa do governo federal voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As aulas gratuitas acontecerão no turno da noite, nas dependências da Escola Mosés Bezzi.

Já há lista de interessados em integrar a primeira turma, contudo, 25 vagas serão abertas. O edital, com os detalhes e o link para inscrições, será publicado em breve.

Consulta aberta para novos cursos

Paralelamente a isso, audiências públicas e levantamentos têm sido feitos para avaliar quais áreas despertam o interesse da população. No ano passado, uma pesquisa feita com estudantes do 8° e do 9° ano indicou que áreas como “turismo, hospitalidade e lazer” (28,8% das respostas), “gestão e negócios” (21,2%) e “ambiente e saúde” (20,9%) foram as mais indicadas pelos alunos.

Os cursos de Técnico em Gastronomia, Administração, Informática, Artes Visuais e Enfermagem foram os cinco mais mencionados entre os estudantes. A comunidade também pode participar, opinando sobre quais formações gostaria que fossem abertas no campus. A pesquisa online pode ser acessada por esse link. Uma nova audiência pública para debater os possíveis cursos deve ocorrer em abril.

A ideia dos gestores do IFRS em Gramado é ofertar cursos técnicos realizados em concomitância ao Ensino Médio, sejam eles estudantes do IFRS ou de outra instituição, além de formações para quem já finalizou o ensino médio.

Graduações, especializações e mestrados também devem ser ofertadas, mas ainda não há indicação de quais áreas serão desenvolvidas nas graduações e pós-graduações.



