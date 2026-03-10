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Região das Hortênsias 
Notícia

Começam as obras de construção do campus do IFRS em Gramado; primeiro curso será ofertado ainda em março

Formação em "Cuidador de Idosos" será nas dependências da Escola Mosés Bezzi, no bairro Várzea Grande. Pesquisas feitas no ano passado, com estudantes do Ensino Fundamental, indicam interesse em áreas como turismo, hospitalidade e lazer, gestão e negócios e ambiente e saúde 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS