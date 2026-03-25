Com salários de mais de R$ 11 mil, prefeitura de Canela abre concurso para diversos cargos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da prefeitura de Canela para a contratação de 33 profissionais de diversas áreas em caráter temporário.

Entre as oportunidades, há vagas para funções públicas de atendente de consultório dentário, cirurgião-dentista, educador físico, monitor, operário especializado, auxiliar intérprete educacional, professor de matemática e visitador do programa Primeira Infância Melhor (PIM). Os salários variam entre R$ 2.335,51 e R$ 11.237,77.

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Os contratos temporários terão duração de seis meses, podendo ser renovados por igual período, e haverá cadastro de reserva para chamadas futuras.