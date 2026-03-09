Com salários de até R$ 8,3 mil, prefeitura de São Marcos abre processo seletivo 

A prefeitura de São Marcos está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais e à formação de cadastro de estagiários em diversas áreas. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (13).

Entre as vagas temporárias, há oportunidades para operador de máquinas e equipamentos rodoviários e operário especializado, ambos com carga horária de 44 horas semanais. Os salários variam entre R$ 1.717,35 e R$ 3.008,35. Também há vaga para contador, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 8.345,18.

O processo seletivo também prevê cadastro de estagiários para estudantes de cursos como administração, biomedicina, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, educação física, engenharia agronômica, enfermagem, farmácia, jornalismo, medicina veterinária, pedagogia, psicologia e serviço social. As bolsas são de R$ 700 para jornada de 20 horas semanais e de R$ 1 mil para 30 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do site da prefeitura, ou presencialmente no setor de Recursos Humanos da prefeitura, localizado na Avenida Venâncio Aires, 720. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.