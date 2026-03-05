Com sabores de cappelletti e pão de alho, 3º PastelFest ocorre neste fim de semana em Carlos Barbosa

Cappelletti, pão de alho, palha italiana são alguns dos mais de 50 sabores de recheios de pastéis que serão encontrados na terceira edição do PastelFest. O evento ocorre em Carlos Barbosa nesta sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8), no Parque da Estação.
Além dos novos sabores inusitados, o festival traz uma série de pasteis elaborados em homenagem aos 50 anos da ACBF. Entre os sabores estão curd de laranja com provolone, creme de damasco com queijo e pasta de coco com chocolate meio amargo.
Os pastéis serão vendidos por entidades e grupos do município, tendo preço unitário de R$ 8 a R$ 10, dependendo do recheio (veja a lista de sabores abaixo).
O evento começa às 18h de sexta, com shows de Darwin e os Evoluídos e Yellow Glass. No sábado, o festival ocorre das 11h às 22h30min, com apresentações de Gisele Deitos, Josiel Keller, Zanuzo e Os de Sempre e Sunset Riders.
No domingo, a venda dos pastéis é das 11h às 19h. Sobem ao palco da Praça da Estação Joce Sampaio e Banda Rosa’s, que fecha a programação. A entrada é gratuita. A expectativa é que 45 mil pessoas passem pelo festival.
Confira os sabores:
Apae:
- Frango, manjericão e tomate cereja
- Doce de leite, Ninho e queijo
- Pizza Real & River: queijo muçarela, presunto, orégano e tomate
Equipe Otávio Augusto:
- Alho poró, requeijão e bacon
- Carne moída, queijo cheddar e cebola caramelizada
- Tricampeão: pera, chocolate branco e nozes
Porcchi&Madone:
- Carne suína com molho barbecue
- Coração com queijo
- Molho pesto, queijo e tomate cereja
- Chokigol: chokito
São Luiz:
- Carne moída sem ovos
- Calabresa, queijo e orégano
- Chocolate ao leite e coco
- Drible de sabores: cappelletti ao fondue de queijo
Ascla:
- Camarão com queijo e requeijão
- Pepperoni com queijo Gouda
- Queijo Brie com geleia de morango
- Prestígio campeão: pasta de coco com chocolate meio amargo
Arcoverde:
- Carne moída com ovo
- Queijo, copa e figo
- Iscas de carne com queijo cheddar
- Gol de ouro: bombom de Ouro Branco
Movimento Assistencial Barbosense (MAB):
- Frango desfiado com requeijão
- Ninho com Nuttela
- Coco queimado com chocolate meio amargo
- Paixão laranja: creme de damasco com pedaços da fruta e queijo
Núcleo Bandeirante Lote 35:
- Queijo e goiabada
- Chocolate preto
- Torresmo e queijo coalho
- Pastel do torcedor: queijo
Corpo de Bombeiros Voluntários:
- Pão de alho
- Strudel de maçã
- Goleada laranja: curd de laranja com queijo provolone
EMEF Salvador Bordini:
- Ovos e bacon
- Banana, canela e doce de leite
- Pastel equipe: milho, requeijão e queijo muçarela
Bairro Vitória:
- Carne moída sem ovos
- Aueijo muçarela e requeijão
- Brócolis, milho e requeijão
- Pastel da vitória: chocolate branco e biscoito Óreo
Bairro Aurora:
- Sorvete e açaí
- Chocolate branco com frutas vermelhas
- Reis da bola: lombo com abacaxi caramelizado
Linha 12:
- Linguiça campeira com queijo colonial
- Frango cremoso
- Doce de leite com coco
- Explosão laranja: ricota e geleia de laranja
Abapa:
- Filé com cebola caramelizada
- Palha italiana
- Sfregola (farofinha de cuca tostada) com doce de leite
- Gol de patas: queijo, requeijão, milho, azeitona, cenoura ralada, ovos, salsa e cebolinha
Recanto Bergamasco:
- Piem
- Frango, bacon e queijo
- Linguiça, cebola caramelizada e queijo
- Especial campeões: chocolate Ouro Branco, abacaxi e queijo