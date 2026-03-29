Com paradinha da Páscoa, domingo de calor tem Praça Dante Alighieri movimentada em Caxias do Sul

Famílias aproveitaram o domingo (29) de calor em Caxias do Sul com as atrações da terceira edição da programação de Páscoa, intitulada de O Doce Sabor dos Encontros. No fim da tarde, duas ações, especialmente, movimentaram a Praça Dante Alighieri.
Na Casa do Coelho, o Coelho Luki e a Coelha Cenourita receberam crianças para fotos. A atividade também foi inclusiva. Luki é surdo e se comunica em Libras, oportunizando a acessibilidade nas atividades da Páscoa. Os personagens foram interpretados por Ediele Araújo, 35 anos, e Lucas Bourscheid, 31, da E aì? Acessibilidade.
Bourscheid, que é surdo e criou o personagem, viu a oportunidade como uma forma de trazer empatia. A dupla ficou surpresa com a fila que se formou para as fotos e interação.
— É a primeira vez que vivemos essa experiência. Acho que em Caxias nunca teve um coelho surdo, então eu sou surdo, sou artista e a gente quis fazer essa brincadeira para que as pessoas tenham um pouco mais de empatia, para que as crianças surdas também possam estar incluídas nessa programação e todo mundo se sinta confortável — contou o ator.
Ao mesmo tempo, as famílias aproveitavam a decoração montada na praça e os brinquedos, como o Jumbinho. A todo instante, havia fila na atração.
Depois, com o anoitecer, a praça foi tomada pela colorida Parada de Páscoa, com o tema O Caminho da Doçura. A atividade, comandada pela Claque Produções, foi realizada na Avenida Júlio de Castilhos, no trecho da Rua Dr. Montaury até a Garibaldi.
A avenida estava cheia de famílias ansiosas para conferir o desfile do Coelhinho da Páscoa e a sua trupe. A interação foi tanta que o público seguiu a paradinha em todo o trajeto.
Atração aprovada pelas famílias
Antes, a prefeitura realizou um protocolo para agradecer aos apoiadores da programação. O vice-prefeito Edson Néspolo, coordenador da atração, celebrou a terceira edição da Páscoa em Caxias e o fato da praça ter bastante movimento. O mesmo foi comemorado pelo presidente do Sindigêneros, Volnei Basso. Ele relembrou que o Natal em Caxias já havia sido um sucesso.
As famílias que estiveram na praça aprovaram as atrações. O motorista de ônibus rodoviário Marcio Roberto de Freitas Silva, 47, levou a filha Maria Antônia, quatro, e sugeriu que a praça seja utilizada em outras datas, uma vez que é uma oportunidade de lazer para os caxienses em uma área central.
— Não usar só nessas datas, usar mais esse espaço disponível no centro de Caxias. No final de tarde, o pessoal traz as crianças e ocupa esse espaço — refletiu Silva.
Já o metalúrgico Joel Bilia, 41, levou o filho Enzo Joel Soares, oito, andar no Jumbinho. A atração e a decoração divertiram o menino.
— Muito legal, bem divertido e bacana mesmo. Está bem criativo o que fizeram esse ano — elogiou o metalúrgico.
A programação da Páscoa em Caxias do Sul segue até 5 de abril. Confira abaixo atrações da semana:
Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”
- Datas: 30 de março - segunda-feira
- Horário: 14h
- Local: Av. Júlio de Castilhos
Feira do Peixe 2026
- Datas: 31 de março, 1º e 2 de abril
- Horário: das 7h às 18h
- Local: Rua Sinimbu em frente à Catedral
Cinema Cine Sesc - Cinema ao Ar Livre para famílias
- “Temos pão caseiro” (PR)
- Cinema ao ar livre
- Data: 31 de março - terça-feira
- Horário: 19h30
- Local: Praça Dante Alighieri
Grupo de Câmara da Orquestra Municipal de Sopros
- Data: 1º de abril - quarta-feira
- Horário: 19h
- Local: Praça Dante Alighieri
Grupo Vozes de Montenegro
- Data: 2 de abril - quinta-feira
- Horário: 19h
- Local: Av. Julio de Castilhos
Aventura de Páscoa com UEBA Produtos Notáveis
- Data: 4 de abril - sábado
- Horário: 16h
- Local: Praça Dante Alighieri