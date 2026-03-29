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Com paradinha da Páscoa, domingo de calor tem Praça Dante Alighieri movimentada em Caxias do Sul

Outra atração foram os coelhos Luki e Cenourita, que tiravam fotos com as crianças, em atividade que foi inclusiva

Bruno Tomé

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