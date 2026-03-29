Com paradinha da Páscoa, domingo de calor tem Praça Dante Alighieri movimentada em Caxias do Sul

Paradinha de Páscoa na Avenida Júlio de Castilhos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Famílias aproveitaram o domingo (29) de calor em Caxias do Sul com as atrações da terceira edição da programação de Páscoa, intitulada de O Doce Sabor dos Encontros. No fim da tarde, duas ações, especialmente, movimentaram a Praça Dante Alighieri.

Na Casa do Coelho, o Coelho Luki e a Coelha Cenourita receberam crianças para fotos. A atividade também foi inclusiva. Luki é surdo e se comunica em Libras, oportunizando a acessibilidade nas atividades da Páscoa. Os personagens foram interpretados por Ediele Araújo, 35 anos, e Lucas Bourscheid, 31, da E aì? Acessibilidade.

Bourscheid, que é surdo e criou o personagem, viu a oportunidade como uma forma de trazer empatia. A dupla ficou surpresa com a fila que se formou para as fotos e interação.

— É a primeira vez que vivemos essa experiência. Acho que em Caxias nunca teve um coelho surdo, então eu sou surdo, sou artista e a gente quis fazer essa brincadeira para que as pessoas tenham um pouco mais de empatia, para que as crianças surdas também possam estar incluídas nessa programação e todo mundo se sinta confortável — contou o ator.

Ao mesmo tempo, as famílias aproveitavam a decoração montada na praça e os brinquedos, como o Jumbinho. A todo instante, havia fila na atração.

Depois, com o anoitecer, a praça foi tomada pela colorida Parada de Páscoa, com o tema O Caminho da Doçura. A atividade, comandada pela Claque Produções, foi realizada na Avenida Júlio de Castilhos, no trecho da Rua Dr. Montaury até a Garibaldi.

A avenida estava cheia de famílias ansiosas para conferir o desfile do Coelhinho da Páscoa e a sua trupe. A interação foi tanta que o público seguiu a paradinha em todo o trajeto.

Atração aprovada pelas famílias

Antes, a prefeitura realizou um protocolo para agradecer aos apoiadores da programação. O vice-prefeito Edson Néspolo, coordenador da atração, celebrou a terceira edição da Páscoa em Caxias e o fato da praça ter bastante movimento. O mesmo foi comemorado pelo presidente do Sindigêneros, Volnei Basso. Ele relembrou que o Natal em Caxias já havia sido um sucesso.

Marcio Roberto de Freitas Silva e a filha Maria Antônia. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

As famílias que estiveram na praça aprovaram as atrações. O motorista de ônibus rodoviário Marcio Roberto de Freitas Silva, 47, levou a filha Maria Antônia, quatro, e sugeriu que a praça seja utilizada em outras datas, uma vez que é uma oportunidade de lazer para os caxienses em uma área central.

— Não usar só nessas datas, usar mais esse espaço disponível no centro de Caxias. No final de tarde, o pessoal traz as crianças e ocupa esse espaço — refletiu Silva.

Joel Bilia, Enzo Joel e Tatiane Quintana. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Já o metalúrgico Joel Bilia, 41, levou o filho Enzo Joel Soares, oito, andar no Jumbinho. A atração e a decoração divertiram o menino.

— Muito legal, bem divertido e bacana mesmo. Está bem criativo o que fizeram esse ano — elogiou o metalúrgico.

A programação da Páscoa em Caxias do Sul segue até 5 de abril. Confira abaixo atrações da semana:

Coral Maturidade Ativa Sesc: “Vozes do Tempo: Especial de Páscoa”

Datas: 30 de março - segunda-feira

Horário: 14h

Local: Av. Júlio de Castilhos

Feira do Peixe 2026

Datas: 31 de março, 1º e 2 de abril

Horário: das 7h às 18h

Local: Rua Sinimbu em frente à Catedral

Cinema Cine Sesc - Cinema ao Ar Livre para famílias

“Temos pão caseiro” (PR)

Cinema ao ar livre

Data: 31 de março - terça-feira

Horário: 19h30

Local: Praça Dante Alighieri

Grupo de Câmara da Orquestra Municipal de Sopros

Data: 1º de abril - quarta-feira

Horário: 19h

Local: Praça Dante Alighieri

Grupo Vozes de Montenegro

Data: 2 de abril - quinta-feira

Horário: 19h

Local: Av. Julio de Castilhos

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