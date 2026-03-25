Com novo adiamento, entrega da revitalização do acesso ao Planalto, em Caxias, é prevista para ocorrer em maio

Entrada no bairro pela rodovia possui tráfego intenso de veículos. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Antes prevista para ser concluída neste mês, a revitalização do acesso ao bairro Planalto via BR-116, em Caxias do Sul, sofreu um novo adiamento. O diretor de Operações da Codeca, Ângelo Barcarolo, afirma que o governo pretende entregar a nova entrada do Planalto em até 60 dias, ou seja, no fechamento de maio.

A obra acumula um histórico de abandono por duas empresas privadas desde o seu início, em novembro de 2023. Em setembro do ano passado, a Codeca, que pertence ao município, assumiu o serviço. Contudo, dois prazos anteriormente divulgados pela companhia, janeiro e, depois, março deste ano, não foram atendidos.

De acordo com Barcarolo, o cronograma do projeto está 90% concluído. O acesso ao bairro recebe qualificação de sinalização viária, execução de passeios, meios-fios e rampas, além de intervenções de terraplanagem, de redes de drenagem e esgoto e de fresagem de asfalto.

Cronograma do projeto está 90% concluído. Marcos Cardoso / Agencia RBS

O diretor salienta, entre as etapas restantes, que na quinta-feira (26) as equipes vão começar o trabalho de contenções da via. A reta final da obra é impactada por problemas encontrados no subsolo e pela necessidade de troca de lugar de postes de energia.

— Dentro de 15 dias, faremos a remoção dos postes, visto que já demos entrada junto à concessionária de energia a autorização. E, posteriormente, será feita a colocação de guard-rails. Portanto, em até 60 dias, o governo Adiló e Néspolo estará entregando à comunidade essa importante obra de acesso e mobilidade — afirmou, em vídeo publicado nesta terça (24) nas redes sociais.