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Via BR-116
Notícia

Com novo adiamento, entrega da revitalização do acesso ao Planalto, em Caxias, é prevista para ocorrer em maio

Codeca, que assumiu a obra em setembro do ano passado, informa que o cronograma do projeto está 90% concluído

Luca Roth

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