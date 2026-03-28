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Com mutirões em bairros e na Praça Dante Alighieri, campanha "Vacina Caxias" oferta imunizantes da gripe e outras doses do calendário

Solenidade de início ocorreu na UBS do bairro Cruzeiro e teve fila de espera. Parceria com a Cruz Vermelha leva os imunizantes em um ônibus

Marcos Cardoso

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