Com mutirões em bairros e na Praça Dante Alighieri, campanha "Vacina Caxias" oferta imunizantes da gripe e outras doses do calendário

Abertura oficial foi no bairro Cruzeiro. Marcos Cardoso / Agencia RBS

É com o objetivo de reverter a queda de imunização, principalmente do público infantojuvenil, que se iniciou neste sábado (28) a campanha "Vacina Caxias". A ação prevê a abertura de sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no último sábado de cada mês. Além disso, em parceria com a Cruz Vermelha, um ônibus foi instalado na Praça Dante Alighieri para auxiliar no trabalho. A ação é das 10h às 16h.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a campanha foi lançada levando em consideração fatores como a dificuldade de acesso da população trabalhadora em horário comercial, necessidade de resgatar esquemas vacinais incompletos, existência de faltosos identificados nos sistemas de informação e estratégia de redução de barreiras organizacionais e geográficas.

— A campanha da gripe (por exemplo) no ano passado ficou em 54% a cobertura, e começamos a pensar em estratégias para trazer a população, e fixar um dia no calendário vira rotina — diz a diretora da Vigilância em Saúde, Magda Teles sobre a ação.

Neste primeiro momento, Caxias do Sul recebeu, segundo Magda, apenas 6% do quantitativo necessário, ou seja, cerca de 13 mil doses do imunizante da gripe. Para o sábado foram separadas aproximadamente 7 mil vacinas. Novas remessas devem chegar nos próximos dias. Ela ainda frisa a importância de se vacinar antes mesmo das temperaturas diminuírem:

— Quando fazemos uma vacina, independente de qual, leva de 15 a 20 dias para termos a imunidade, o corpo reconhecer o vírus, preparar os anticorpos e estar apto a combater a infecção quando acontecer. Esse adiantamento de um mês, praticamente, é estratégico. Vamos entrar maio e junho já imunizados, e dá tempo de correr tempo atrás dos faltosos.

A solenidade de abertura oficial ocorreu por voltada as 10h30min na UBSs do Bairro Cruzeiro, contando com filas. E Gabriel Machado e Catiane, pais do pequeno Enzo Gabriel, de um ano e quatro meses, chegaram por volta de 9h para garantir a dose da gripe:

— Na gestação vimos que ele tinha um rim dilatado, então a prioridade é cuidar para ele não pegar nenhuma doença, imunidade tem que estar em 100%. Foi rápido, e fomos bem atendidos — afirma a mãe.

Jaqueline da Silva também aproveitou para levar a pequena Larissa, de um ano e um mês, à UBS do bairro Cruzeiro nesta manhã, aproveitando a folga do trabalho:

— Como as vacinas mais específicas são na quarta-feira, complica um pouco na rotina. Então, abrir a UBS no sábado foi muito positivo para colocar em dia, e a da gripe junto se for possível. Tínhamos algumas em aberto, aproveitamos para vir, e como ela vai para a escolinha, preferimos vir para ficar com ela em casa (no final de semana) dar um aconchego, o colinho de mãe — diz Jaqueline.

Além do Cruzeiro e da Praça Dante, as UBSs dos bairros Cinquentenário, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê também estarão abertas sempre no último sábado do mês.

A campanha oferta cerca de 30 tipos de vacinas, dentre as doses com menos adesão como febre amarela, tríplice viral, covid-19 e HPV. Para a população participar, é preciso apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação (CPF).

Fila na praça Dante

Antes mesmo do início do mutirão, dezenas de pessoas formavam filas na Praça Dante Alighieri para garantir o imunizante, caso de Euzébio Campos de Camargo, 63 anos. Morador do bairro Brandalise, foi de ônibus até local. Ele, que trabalha com serviços gerais, aproveitou para se vacinar contra a gripe.

— Faço de ano em ano e aconselho todos a fazerem, cheguei aqui era 8h30min. Segunda-feira eu tenho que trabalhar, e se eu já estiver vacinado (estarei protegido). Eu sou usuário de ônibus, pego ônibus lotados, então é importante fazer — comenta Campos.

Neusa de Azevedo Cândido, 78, também foi cedo ao Centro. Moradora do Sagrada Família, foi em busca de uma dose contra a gripe:

— Desde que comecei a fazer, eu nunca mais peguei gripe, acho importante as vacinas, faço todas — resume Neusa.

O casal Gustavo Souza e Sangela também aproveitou o mutirão com a Cruz Vermelha para levar os filhos Bernardo, de três anos, e Maria Flor, de dois.