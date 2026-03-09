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Com mais de 140 toneladas da fruta distribuídas, 35ª Festa Nacional da Uva se encerra em Caxias do Sul

Domingo (8) teve grande presença de público, que desde 19 de fevereiro veio de vários Estados do Brasil, além de países como Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Japão. Número preliminar indica que foi superada a expectativa de 700 mil pessoas

Gabriela Alves

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