Com mais de 140 toneladas da fruta distribuídas, 35ª Festa Nacional da Uva se encerra em Caxias do Sul

Público em meio aos estandes do evento durante a tarde de domingo (8). Ariéle Ziegler / Agência RBS

A 35ª Festa Nacional da Uva se encerrou neste domingo (8) em Caxias do Sul com a presença de grande público – os números oficiais não haviam sido divulgados até a publicação deste texto, e a previsão é que isso ocorra apenas segunda-feira (9). Em pronunciamento no encerramento, a rainha Elisa dos Santos Pereira D'Mutti disse que foi superada a expectativa de 700 mil pessoas, incluindo o Parque, desfiles, jogos coloniais e demais atividades. Até 17h de domingo, 140 toneladas de uva tinham sido distribuídas para o público.

Mais de 425 excursões passaram pelo receptivo da Festa vindos de vários estados do Brasil, além de pessoas de países como Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Japão.

— A avaliação é extremamente positiva, porque a gente conseguiu alcançar aquilo que a gente pretendia. Mais de 110 mil pessoas nos desfiles, mais de meio milhão de pessoas no Parque. A gente notou a satisfação da mudança que a gente tinha proposto, o visitante ficou contente com o que ele encontrou aqui e a gente só ficou feliz porque o resultado foi muito bom — avalia o presidente da Festa, Fernando Bertotto.

Milma da Silva e Eva Silveira Vieram de Porto Alegre. Ariéle Ziegler / Agência RBS

Dentre os visitantes, domingo, estavam as vizinhas Eva Silveira e Milma da Silva, que vieram de Porto Alegre. As duas já conheciam o evento e avaliam que neste ano estava “interessante e com boa estrutura”.

— Eu vim há muito tempo, mas está tudo bom. Só que mudou um pouco (desde a última visita) – comentou Eva.

— Muita gente. O pavilhão muito bonito, bem organizado. Nós viemos pela uva, porque lá em Porto Alegre não tem – complementou Milma.

Caxiense Kainan Fontoura e Vitória Menezes. Ariéle Ziegler / Agência RBS

Já o casal caxiense Vitória Menezes, 22 anos, e Kainan Fontoura, 24, aproveitou o último final de semana de programação para visitar o Parque. Na opinião de Vitória, a organização dos Pavilhões foi o que chamou mais a atenção:

— Foi o primeiro dia que eu vim e achei que esta bem organizado. Por incrível que pareça, os banheiros estão bem limpos, tem muitos estandes e ficou bem legal essa disposição nova para conseguir ver tudo também.

Vitória considera que a organização nas entradas deixou a experiência mais positiva.

— O cuidado nas entradas para ser mais bonito, mais atrativo aos olhos do pessoal que vai chegando, ficou bom — complementou.

Domingo também teve o último Desfile Cênico Musical, na Sinimbu, no Centro, à tarde. Segundo o o presidente da Festa, Fernando Bertotto, 110 mil pessoas estiveram nos desfiles desde o início do evento.

Essa edição também marca a despedida do presidente Fernando Bertotto do cargo. Ele esteve à frente do evento desde 2022. Bertotto foi homenageado com a Medalha ao Imigrante entregue pelo prefeito Adiló Didomenico e pelo vice-prefeito Edson Néspolo. A próxima Festa da Uva será em 24 de fevereiro a 12 de março de 2028.

— O sentimento é de missão cumprida, porque foram três festas, uma diferente da outra, sempre contando com pessoas maravilhosas que fizeram a festa junto comigo. Acho que a gente subiu a régua para as próximas festas, mas é isso que a população quer: que a festa seja cada vez melhor — afirma Bertotto.

O novo presidente da Festa da Uva será anunciado após a prestação de contas do evento, prevista para a metade do ano. A próxima Festa da Uva será em 24 de fevereiro a 12 de março de 2028.

A data da Festa das Colheitas também foi anunciada: será em três finais de semana, dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 5, 6 e 7, 12, 13 e 14 de março de 2027.

Clima de bailão

Rainha Musical animou o início da noite de domingo (8), que ainda teve shows de Tchê Garotos e San Marino. Ariéle Ziegler / Agência RBS

Na arena de shows, a noite também teve clima de baile na Festa da Uva. Mesmo com público tímido, o grupo Rainha Musical subiu ao palco às 17h para iniciar os shows deste domingo (8). Completaram a programação Tchê Garotos e San Marino.

Logo no inicio da apresentação, o Rainha Musical animou o publico com o sucesso Guardanapo convidando os presentes a cantar e dançar. A vez de Tiro de 12 e Cisco no olho foram alguns dos momentos em que a plateia mais ficou animada.

Em um repertório recheado de covers de grandes sucessos, o grupo levou ao palco performances de Clima de Rodeio, Fricote e até Olha Onde Eu Tô, cover do hit de Ana Castela.

A performance se encerrou com um "bis" de Guardanapo, o maior sucesso do Rainha Musical.

Quem assistiu aos shows na Arena foram as amigas Marizete Henrique e Kelem Aguiar, que também assistiram aos outros dois shows do final de semana, com Henrique e Juliano e Alexandre Pires e Matogrosso e Mathias.