Com investimento de R$ 600 mil, reconstrução de ponte levada pela enchente em Cotiporã deve ser concluída em maio

A reconstrução da ponte da Zona Picoli, no interior de Cotiporã, avança e tem previsão de conclusão para o mês de maio. A estrutura havia sido levada pela enchente de 2024 e está sendo refeita para restabelecer a ligação entre comunidades da região.

Segundo a prefeitura, a obra entrou na etapa estrutural, com a fixação das longarinas metálicas, peças fundamentais para a sustentação da ponte.

Após a conclusão dessa fase, o próximo passo será a instalação das formas para a concretagem da pista por onde irão circular veículos e pedestres.

A nova ponte terá 20 metros de extensão, quatro metros de largura e quatro metros de altura. O projeto foi dimensionado para reduzir os impactos de futuras cheias e evitar que a estrutura seja atingida pela água em períodos de maior volume do rio.

A ordem de início da obra foi assinada pelo prefeito no dia 14 de janeiro. Segunda a prefeitura, a estrutura é considerada essencial para a mobilidade de moradores da região, especialmente produtores rurais que utilizam o trajeto para escoar a produção e acessar serviços.