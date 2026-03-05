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Com investimento de R$ 600 mil, reconstrução de ponte levada pela enchente em Cotiporã deve ser concluída em maio

Obra está na fase estrutural, com instalação de longarinas metálicas, segundo a prefeitura

Pablo Ribeiro

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