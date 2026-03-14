Com investimento de R$ 2,4 milhões, Hospital de São Francisco de Paula inaugura nova ala de saúde mental

Solenidade será às 10h30min. Josiele Silva / PMSFP / Divulgação

A nova unidade de saúde mental do Hospital de São Francisco de Paula será inaugurada na terça-feira (17). A solenidade será às 10h30min. O local passou por reformas com o objetivo de melhorar o atendimento de pacientes que necessitam de internação psiquiátrica.

O investimento foi de R$ 2,45 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos do Governo do Rio Grande do Sul pelo programa Avançar e o restante de emendas parlamentares.

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Agora, a unidade vai ter capacidade para atender 20 pacientes simultaneamente, com internação especializada e atendimento feito via Sistema Único de Saúde (SUS).