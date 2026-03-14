Com investimento de R$ 2,4 milhões, Hospital de São Francisco de Paula inaugura nova ala de saúde mental

A nova unidade de saúde mental do Hospital de São Francisco de Paula será inaugurada na terça-feira (17). A solenidade será às 10h30min. O local passou por reformas com o objetivo de melhorar o atendimento de pacientes que necessitam de internação psiquiátrica.
O investimento foi de R$ 2,45 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos do Governo do Rio Grande do Sul pelo programa Avançar e o restante de emendas parlamentares.
Agora, a unidade vai ter capacidade para atender 20 pacientes simultaneamente, com internação especializada e atendimento feito via Sistema Único de Saúde (SUS).
A cerimônia de inauguração contará com a presença da secretária de Estado da Saúde, Arita Bergmann, do diretor médico-administrativo do hospital, Dr. Tadeu Stringari, e do prefeito de São Francisco de Paula, Thiago Teixeira.