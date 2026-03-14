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Com investimento de R$ 2,4 milhões, Hospital de São Francisco de Paula inaugura nova ala de saúde mental

A partir de terça-feira (17), a unidade terá capacidade para atender 20 pacientes simultaneamente via SUS

Marcos Cardoso

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