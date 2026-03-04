Com investimento de R$ 120 mil do governo federal, UCS sediará Centro de Especialidades Odontológicas com atendimentos via SUS

Atendimentos serão feitos pelos estudantes de Odontologia, com supervisão dos docentes. Bruno Zulian / Divulgação

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai sediar um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Regional – Tipo I, com atendimentos à toda a comunidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Os atendimentos, feitos por estudantes da UCS, com supervisão dos professores, serão destinados aos moradores dos 49 municípios de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde.

A implantação do serviço depende de uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde, que ainda não tem data prevista. No entanto, há prazo de 90 dias para o início das atividades.

Leia Mais Caxias do Sul abrirá sete UBSs no último sábado do mês para vacinar a população

A viabilização do Centro ocorre por meio do governo federal, que vai destinar uma verba de R$ 120 mil para a implantação. A manutenção será realizada de forma compartilhada entre a União e o governo do Estado, totalizando R$ 29,1 mil por mês.