Geral

Reforço na saúde
Notícia

Com investimento de R$ 120 mil do governo federal, UCS sediará Centro de Especialidades Odontológicas com atendimentos via SUS

Esse modelo de clínica prevê a realização de atendimentos mensais de diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer bucal, além de procedimentos de periodontia, cirurgia oral e endodontia

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS