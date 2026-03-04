Com investimento de R$ 120 mil do governo federal, UCS sediará Centro de Especialidades Odontológicas com atendimentos via SUS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai sediar um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Regional – Tipo I, com atendimentos à toda a comunidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Os atendimentos, feitos por estudantes da UCS, com supervisão dos professores, serão destinados aos moradores dos 49 municípios de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde.
A implantação do serviço depende de uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde, que ainda não tem data prevista. No entanto, há prazo de 90 dias para o início das atividades.
A viabilização do Centro ocorre por meio do governo federal, que vai destinar uma verba de R$ 120 mil para a implantação. A manutenção será realizada de forma compartilhada entre a União e o governo do Estado, totalizando R$ 29,1 mil por mês.
O CEO – Tipo I prevê a realização de atendimentos mensais de diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer bucal, 60 procedimentos de periodontia, 80 atendimentos de cirurgia oral, e 35 procedimentos de endodontia. O curso de Odontologia da UCS já possui três clínicas, totalizando 86 box e sala específica para procedimentos cirúrgicos.