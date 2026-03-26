Com fila por cirurgia bariátrica mais que dobrando em um ano, Caxias deve ganhar ambulatório para tratar obesidade

A fila de espera para cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Serra passou de 15 pacientes em 2025 para 31 neste ano. É um aumento de 106% de pessoas aguardando o procedimento indicado para tratar casos graves de obesidade. Além disso, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, outros 848 pacientes aguardam pela consulta inicial, etapa necessária para ingressar no tratamento.

Antes de chegar à cirurgia, o paciente precisa passar por um processo preparatório, que pode durar até dois anos, com acompanhamento multiprofissional e realização de exames. Esse fluxo foi interrompido durante a pandemia e retomado apenas em 2023, o que gerou represamento.

De acordo com a diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra) da secretaria, Marguit Meneguzzi, a fila de cirurgias chegou a atingir 80 pacientes.

— Quando retomamos os atendimentos em 2023, reduzimos o acesso a consulta para 12 por mês e aumentamos as cirurgias pelo financiamento do Mais Bariátrica, atendendo os pacientes já prontos para cirurgia. Em 2025, quando o número de pacientes aguardando por cirurgia correspondeu a três meses (15), voltamos a agendar 20 consultas mês, por isso esse pequeno aumento recente — explica a diretora.

Na Macrorregião Serra, apenas o Hospital Geral (HG) está habilitado para realizar o procedimento pelo SUS. A portaria que regulamenta o serviço prevê 20 consultas de acesso e cinco cirurgias por mês. Na prática, com recursos de programas federais como o Mais Bariátrica e o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), o hospital tem realizado, em média, 15 cirurgias mensais.

A prefeitura planeja ampliar a estrutura de atendimento. Segundo o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, está em fase de implementação um ambulatório voltado ao tratamento da obesidade junto ao Hospital Virvi Ramos.

— Justamente vendo esses números, que cada vez aumentam mais, nós estamos trabalhando para abrir um "ambulatório da obesidade" para eliminar todas as filas existentes das bariátricas. Estamos em fase de implementação junto ao Virvi Ramos. É para tratar desde a criança, para que se evite a cirurgia. Será um centro de cuidados, com nutrição até a questão metabólica e procedimento final — afirma o secretário.

Apesar da articulação da prefeitura, o serviço não será um programa municipal. Segundo a assessoria de imprensa do Virvi Ramos, trata-se de um programa da Secretaria Estadual da Saúde, que requer habilitação do Ministério da Saúde. Já há equipe estruturada, a documentação foi enviada e houve uma visita técnica para conhecer a estrutura. Porém, ainda não há previsão para entrar em funcionamento.

Conforme nota enviada pela assessoria da Secretaria Estadual da Saúde, foi confirmado que o Virvi Ramos pode ser uma das instituições a receber o ambulatório, mas ainda não há nada definido. Confira abaixo:

"O Hospital Virvi Ramos é um dos hospitais possíveis de receber esse serviço, entre outros do Estado. Antes de qualquer estudo, precisamos esperar a publicação da portaria que trará o regramento desse novo Ambulatório. Estado não faz estudo de contrapartida dos municípios, isso é organização de cada local".

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Canetas emagrecedoras não estão disponíveis no SUS

Em paralelo ao aumento da procura por cirurgia, cresce também o uso de medicamentos para emagrecimento. Com indicação crescente para obesidade, as canetas emagrecedoras à base de semaglutida, como Ozempic e Wegovy não estão disponíveis no SUS. A exceção é a cidade do Rio de Janeiro, que deu início à distribuição de Ozempic em 18 de março, em um projeto piloto para mil pacientes.

Em Caxias, o secretário Bueno destaca que há acompanhamento nutricional e que não há previsão para disponibilização de canetas emagrecedoras na rede pública.

— A gente tem outras prioridades na gestão do que estar distribuindo medicamento. Inclusive a gente está buscando habilitação junto ao Ministério da Saúde para promover as práticas integrativas e estimular as pessoas a fazer atividades físicas. Mas o Ozempic não está no nosso radar e nem estará — afirma Bueno.

Cirurgia e medicação têm indicações diferentes

Especialistas alertam para as diferenças entre os métodos de emagrecimento e como cada um dos procedimentos precisam ser orientados por profissionais.

De acordo com o cirurgião do aparelho digestivo Rafael Giovanardi, os principais tipos de cirurgia são o bypass gástrico e a gastrectomia vertical (sleeve). No sleeve, há redução do estômago para cerca de 20% do volume original, sem alterar o trajeto do alimento. Já o bypass combina a redução do estômago para cerca de 10% com um desvio intestinal, o que limita a absorção de alimentos.

Porém, Giovanardi ressalta que toda a cirurgia tem vantagens e desvantagens.

— A questão fundamental é avaliar o que a gente chama de risco-benefício em função do problema que a pessoa tem. Uma pessoa que tem obesidade mórbida, é diabética, hipertensa, não dorme direito por causa da apneia de sono, problema osteoarticular, situações relacionadas com refluxo, sem considerar questões de ordem emocional, o risco de morte é alto. Sendo assim, é melhor fazer um procedimento cirúrgico. Além disso, o benefício é muito superior ao risco — salienta.

Segundo o médico, embora menos invasivas, as canetas emagrecedoras têm efeito mais limitado e exigem uso contínuo.

— As pessoas procuram muito porque acham que vai ser um um tratamento definitivo, com muito mais facilidade e vai resolver o problema, mas não é exatamente dessa forma. O resultado do tratamento com a semaglutida e a tirzepatida (substâncias das canetas) não é tão potente e duradouro quanto o procedimento cirúrgico. Então, a indicação hoje, para cirurgia e para o tratamento medicamentoso, depende de cada paciente — pontua.

Caneta pode preparar para a cirurgia

A endocrinologista e metabologista Andresa Colombo Balestro reforça que as canetas são eficazes quando bem indicadas, especialmente para pacientes com diabetes ou sobrepeso, e podem reduzir o risco de eventos cardiovasculares. Por outro lado, ela alerta para o uso indiscriminado, que se intensificou antes da exigência de receita médica.

— Na prática, a gente vê muitos usando sem precisar. Isso é um risco e não faz muito sentido. Muita gente usando sem muito preparo, de como vai ser depois. Aí a chance de reganhar peso é muito grande — destacou.

A especialista também destaca que os medicamentos não substituem a cirurgia em casos indicados.