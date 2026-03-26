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Com fila por cirurgia bariátrica mais que dobrando em um ano, Caxias deve ganhar ambulatório para tratar obesidade

Número de pacientes à espera do procedimento pelo SUS subiu de 15 para 31 e 840 pessoas esperam avaliação inicial. Uso de canetas emagrecedoras avança fora da rede pública e não está previsto no município

Renata Oliveira Silva

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