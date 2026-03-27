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Saúde
Notícia

Com doação de R$ 600 mil da Liga Feminina de Combate ao Câncer, setor de Onco Pediatria do Hospital Geral é revitalizado

Entre as melhorias estão a renovação dos ambientes e a aquisição de novos equipamentos

Gabriela Alves

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