Com doação de R$ 600 mil da Liga Feminina de Combate ao Câncer, setor de Onco Pediatria do Hospital Geral é revitalizado

Entrega da revitalização ocorreu nesta sexta-feira (27). Amanda Gasper / Divulgação

A revitalização do setor de Onco Pediatria do Hospital Geral de Caxias do Sul foi entregue na manhã desta sexta-feira (27). A iniciativa foi viabilizada pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, por meio da doação de R$ 600 mil, somada à contrapartida do próprio hospital, com o mobiliário e mais R$ 146.350,11.

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Entre as melhorias estão a renovação dos ambientes e a aquisição de novos equipamentos. Quatro camas foram adquiridas por meio de doações do projeto Lance de Craque, contribuindo diretamente para a qualificação da assistência prestada. A Panvel Farmácias também destinou recursos da campanha Troco Solidário, no valor de R$143.191,22. A brinquedoteca recebeu novos jogos, doados pela Randoncorp.