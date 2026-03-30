Com cara de verão, semana será marcada, mais uma vez, pelo calorão na Serra

Segunda-feira será de instabilidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O verão terminou há 10 dias, mas os moradores da Serra seguem convivendo com temperaturas bem elevadas. E essa semana deve ser justamente marcada pelo calorão, somado à instabilidade, com possibilidades de pancadas de chuva pela região.

A condição de calor na Serra, conforme Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, se justifica pelo fato de ainda não ter ocorrido frentes frias com força o suficiente para promover queda nas temperaturas sobre a Serra.

— As temperaturas ainda vão permanecer mais elevadas nos próximos dias e até por semanas. É claro, ainda teremos alguns períodos com chuva e queda nas temperaturas pontuais, mas ainda com destaque para esse calor que seguirá — explica Takao.

Assim, a segunda-feira (30) será de tempo instável, com céu variando entre parcialmente nublado e nublado. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas devem variar entre 20ºC e 27ºC, em Caxias do Sul. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, as marcas não passam dos 23ºC.

A terça-feira (31) será marcada pela presença de nuvens e períodos de céu encoberto. Há chance de chuva fraca e isolada ao longo do dia em alguns pontos. As temperaturas podem chegar aos 27ºC em Gramado, na Região das Hortênsias.

Já a tendência para a quarta-feira (1) aponta para tempo firme na maior parte da região, com predomínio de sol entre poucas nuvens. Em alguns pontos, não se descartam chuvas isoladas, como em Gramado. As temperaturas devem variar entre 16ºC e 27ºC em Caxias.