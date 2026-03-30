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Com cara de verão, semana será marcada, mais uma vez, pelo calorão na Serra

Clima nesta segunda e terça-feira também deve apresentar instabilidades pontuais. Na quarta e na quinta a tendência aponta para dias com tempo mais seco na região

Marcos Cardoso

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