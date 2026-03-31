Com boa procura nas primeiras horas, Feira do Peixe Vivo de Caxias segue até quinta com expectativa de vender 15 toneladas

São três opções de peixe. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

"Olha o peixe!"

Quem passar pela praça Dante Alighieri até quinta-feira (2), durante o dia, vai escutar essa frase a todo instante. É que o local recebe, deste as 8h desta terça (31), mais uma edição da Feira do Peixe Vivo, que deve comercializar cerca de 15 toneladas ao longo de três dias. A tradicional venda ocorre sempre às vésperas da Páscoa — neste ano em 5 de abril —, e integra a programação da Semana Santa.

Neste ano houve um aumento médio de 8,82% no valor do quilo do peixe. Assim, as carpas comuns são vendidas a R $19/kg, a carpa capim e tilápias a R$ 23/kg, e o bagre a R$ 25,9/kg. A elevação do valor se deve, principalmente, a dois fatores: a ausência de reajuste nos últimos dois anos e o aumento dos custos de manutenção dos animais.

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De Forqueta, Telmo Cappelletti secou dois dos seis açudes para vender os peixes na praça. A expectativa dele é de vender cinco toneladas — até as 10h30min desta terça já havia comercializado 400 quilos.

— Começamos bem o dia, a expectativa está boa, o tempo está colaborando para o pessoal sair de cas. Chegamos às 7h e já tinha pessoas esperando. (A expectativa) está melhor do que ano passado, que foi bom, mas esse ano o pessoal está vindo mais — diz o produtor.

De Loreto da 2ª Légua, Luiz Carlos Perini também está otimista. A produção de peixe é um complemento na renda da família, que inclusive foi uma das pioneiras na feira, e para esse ano espera vender em torno de 3,5 toneladas.

O colombiano Jeisson Amaya chegou por volta das 10h na Praça Dante para comprar tilápias e bagres. Casado com uma gaúcha, ele mora em Caxias do Sul há quatro anos. A ideia é fazer um prato típico do país dele na Sexta-Feira Santa:

— Leva aipim, batata e o peixe, que é o principal. É uma mistura, é uma sopa, se chama sancocho — conta Amaya.

Quem também já garantiu o ingrediente principal para as refeições de sexta é Daniel Guimarães. Ele adquiriu a carpa capim e a ideia é fazer o pescado recheado com legumes. O preço, para o consumidor, está atrativo em comparação com outros locais:

— A Sexta-Feira Santa é um dia muito especial, tem a ceia, independente do cheiro (para limpar), vale a pena reunir a família, fazer uma oração e passar (a tradição) para os meus filhos — conta Guimarães.

Maria de Fátima Martins foi à praça com a ideia de levar tilápias, mas acabou trocando pela carpa. Na sexta, fará uma reunião familiar na casa da mãe. Cerca de 12 pessoas devem estar reunidas no encontro.

— Nos reunimos todos os finais de semana e a Sexta-Feira (Santa) é especial: vamos na missa e depois todos se reúnem na casa da mãe para celebrar, assim como no Domingo de Páscoa.