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Tradição no Centro
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Com boa procura nas primeiras horas, Feira do Peixe Vivo de Caxias segue até quinta com expectativa de vender 15 toneladas

Cinco piscicultores estão na Praça Dante Alighieri das 7h às 18h. O preço médio do peixe teve alta de 8,82%, justificada pelos custos de produção

Marcos Cardoso

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