Colisão entre carro e caminhão deixa homem ferido em Bento Gonçalves

O veículo caiu de um barranco de aproximadamente 40 metros Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves / Divulgação

Uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio na RS-453, em Bento Gonçalves, deixou um homem de 55 anos ferido na tarde desta quinta-feira (5).

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar, as equipes foram acionadas às 16h26min para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, localizaram o carro fora da pista e caído em um barranco de aproximadamente 40 metros.