Colisão entre carro e caminhão deixa homem ferido em Bento Gonçalves

Uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio na RS-453, em Bento Gonçalves, deixou um homem de 55 anos ferido na tarde desta quinta-feira (5).
Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar, as equipes foram acionadas às 16h26min para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, localizaram o carro fora da pista e caído em um barranco de aproximadamente 40 metros.
Apesar da gravidade do impacto, o motorista conseguiu sair do veículo e subir até a beira da rodovia. Conforme os bombeiros, ele teve apenas pequenas escoriações e um corte na cabeça, sendo encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a UPA 24h, em Bento Gonçalves. Equipes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) também auxiliaram na ação.