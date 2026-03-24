Colégio estadual na Serra é alvo de sindicância e diretora é afastada após denúncia de supostos maus-tratos contra estudantes

O Colégio Estadual José de Alencar, de São Francisco de Paula, na Serra, é alvo de sindicância após denúncia de supostos maus-tratos sofridos por estudantes. O procedimento é conduzido pela 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com o conhecimento da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

As aulas da instituição de ensino foram suspensas na segunda-feira (23). Nesta terça (24), ainda sem aula, uma equipe da 4ª CRE vai ao local para "acompanhamento do caso e suporte à comunidade escolar", conforme nota da Seduc.

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Ainda na semana passada, uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado registra a instauração de "sindicância punitiva a fim de apurar os fatos", com a constituição de uma Comissão Sindicante. Trata-se de um procedimento administrativo, que serve para a apuração de irregularidades ou atos ilícitos, por exemplo.

Também foi oficializado pela 4ª CRE o afastamento preventivo da diretora do Colégio José de Alencar, Mirian Regina Paiva Vieira da Silva, por 60 dias, contados a partir da última sexta (20). O escritório Conceição e Sehn Advogados, responsável pela defesa da docente, responde, por meio de nota, que "os fatos ainda estão em apuração", que "confia nos órgãos competentes" e que "novas manifestações serão realizadas no momento oportuno".

A delegada Fernanda Aranha confirma que o caso também é investigado pela Polícia Civil, por meio da delegacia da cidade:

— A polícia apura as circunstancias dos fatos noticiados com responsabilidade e técnica, coletando as versões apresentadas pelos envolvidos e análise de eventual documentos e mídias juntadas para posterior conclusão da prática ou não de crimes e suas respectivas responsabilizações na esfera criminal.

Denúncia de maus-tratos

Uma mãe que pertence à comunidade escolar da José de Alencar entrou em contato com a reportagem para descrever o que supostamente os estudantes sofrem no local. A mulher não será identificada em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ela alega que a filha, à época dos fatos com 14 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi vítima de bullying, incluído episódios de agressões físicas. A situação seria ignorada pela instituição, conforme a mulher, que também acusa a escola de não fornecer adaptação pedagógica. A mãe relata que colegas da menina também passaram por situações vexatórias.

— Minha filha entrou em depressão, levei ao conhecimento da escola. Fui lá, chorei, pedi, implorei. Nada foi feito. Então peguei atestados e tirei ela da escola no ano passado, ela concluiu no remoto. Após a forte depressão do ano passado, tratamento psiquiátrico no município, esse ano tentamos retornar pra sala de aula. Os problemas seguiram com escalada para constrangimento e ameaças de morte por parte dos colegas no grupo da turma no WhatsApp — conta a mãe.

Após isso, a mulher decidiu tornar público os acontecimentos, por meio de denúncia. Ela afirma que a iniciativa "trouxe à luz centenas de relatos de maus-tratos, bullying por parte de merendeiras com crianças, violência psicológica, abusos de autoridade", entre outras situações.

— Estamos exaustos. Queremos justiça — diz.

A mãe acrescenta que, além da menina, tem um filho de nove anos, estudante da José de Alencar. Ambos estão em casa, sem frequentar as aulas, por medo de retaliações.

O que dizem Seduc e 4ª CRE