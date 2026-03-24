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Colégio estadual na Serra é alvo de sindicância e diretora é afastada após denúncia de supostos maus-tratos contra estudantes

Procedimento é conduzido pela 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) na instituição José de Alencar, em São Francisco de Paula. Polícia Civil também investiga

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