Geral

Preservação e sustentabilidade 
Notícia

Cinco meses após entrega, Plan-Vale avança em análises internas e mantém tramitação conjunta nos três municípios

Plano tem como objetivo organizar o crescimento do território que abrange Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, estabelecendo diretrizes para ocupação urbana e rural, preservação da paisagem e desenvolvimento econômico

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS