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Cinco empresas são pré-habilitadas em edital para construção da primeira etapa do Aeroporto da Serra Gaúcha

Processo foi finalizado na sexta-feira. Conforme a prefeitura de Caxias do Sul, nos próximos dias será chamada a primeira colocada para apresentação de documentos

Marcos Cardoso

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