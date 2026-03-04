Cidades da Serra promovem ações de saúde, cultura e reflexão pelo Dia Internacional da Mulher

Uma série de atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher serão realizadas por municípios da Serra neste sábado (7) e domingo (8). A programação contempla desde atendimentos gratuitos de saúde e orientações jurídicas até feiras, palestras, apresentações culturais e momentos de integração comunitária.

Em Bento Gonçalves, a Via del Vino será palco de um evento especial no sábado (7), das 9h às 14h. A ação contará com testes rápidos, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, teste de visão, serviços de beleza, orientações sobre enfrentamento à violência contra a mulher e divulgação de vagas de emprego por meio do Balcão de Oportunidades. Também haverá cadastro para campanha de doação de sangue, feira de artesanato e adoção de gatos. A programação musical inclui apresentações de Maturidade Urbana, Amigas de Alma e Good’s Messenger.

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Já em Garibaldi, a prefeitura realiza no sábado (7), das 10h às 12h, no Boulevard Garibaldi, uma ação voltada ao cuidado com a saúde feminina. Serão oferecidos testes rápidos, verificação de pressão arterial, aplicação de vacinas para adultos e distribuição de escalda-pés. A programação também inclui orientações jurídicas sobre violência doméstica, ampliando o acesso à informação e à rede de apoio no município.

No domingo (8), São Marcos promove o evento Elas Brilham, às 14h, no Centro Recreativo Alexandre Zaniol. A atividade contará com recepção especial, maquiagem, desfile de modas, sorteio de brindes, aula prática de defesa pessoal e participação do comércio local. O encerramento será com show da banda New Wave 80’s.

Em Antônio Prado, a programação ocorre no domingo (8), às 14h30min, no Centro de Eventos. A principal atração é a palestra com Jorge Trevisol, com o tema Mulher, um jeito amoroso de ser!. O evento ainda terá espaço de empreendedorismo feminino, artesanato, participação da Câmara de Vereadores e serviços de saúde, como verificação de pressão arterial e teste de glicemia. Haverá transporte disponível na cidade e no interior.

Vacaria realiza a 2ª edição da Praça da Mulher nos dias 7 e 8 de março. No sábado (7), a programação inicia às 13h com feira de serviços, massagem rápida e espaço de beleza, seguida de abertura oficial, aulão de pilates e happy hour com apresentação musical. No domingo (8), as atividades começam pela manhã e seguem à tarde com apresentações culturais, dança do ventre, coral e capoeira. A iniciativa é do Centro de Referência da Mulher e tem como objetivo fortalecer a rede de apoio e valorização feminina no município.

Também no domingo (8), Nova Prata promove o evento Mulheres de Prata – Um Happy Hour Para Elas, a partir das 17h, no Mirante. A programação prevê shows musicais, sorteio de brindes e bar beneficente em prol do Hospital São João Batista.

Em Veranópolis, a Praça Central recebe, às 16h30min de domingo (8), o ato Por Elas na Praça. A proposta é reunir a comunidade para um momento de reflexão, integração e valorização feminina. A organização convida os participantes a vestirem branco ou rosa e reforça que o evento é aberto a todos.