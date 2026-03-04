Geral

8 de março
Notícia

Cidades da Serra promovem ações de saúde, cultura e reflexão pelo Dia Internacional da Mulher

Programação neste fim de semana reúne serviços gratuitos, palestras, shows e atividades de valorização feminina em diversos municípios da região

Pablo Ribeiro

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