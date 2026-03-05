Céu entre nuvens e sensação de abafamento antecipam mudança do clima em Caxias do Sul e região

Quinta-feira começou com maior presença de nuvens em Caxias e região. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O aumento da presença das nuvens já no amanhecer desta quinta-feira(5) na Serra indica como deve se comportar o clima nos próximos dias.

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O céu nublado, mas com períodos de abertura, se mantém durante toda a quinta-feira e aumenta a sensação de abafamento. No começo da tarde, a temperatura pode chegar aos 29ºC em Caxias do Sul.

Ainda que possam ocorrer trovoadas, a chuva, segundo as previsões da Climatempo, chega na sexta-feira (6), quando uma frente fria se aproxima de todo o Estado.

O sistema que baixa a temperatura é de origem polar, atua principalmente sobre a Argentina e o Uruguai e é pouco comum para o período, segundo a Climatempo. A massa de ar frio vem associada a um ciclone extratropical.

No sábado (7), a frente fria avança e muda o padrão do tempo na região. O sábado pode ter chuva em vários momentos do dia. As temperaturas baixam, principalmente à noite, e a sensação passa a ser mais amena, com mínimas de 18°C e máxima de 23°C em Caxias do Sul.