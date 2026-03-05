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Céu entre nuvens e sensação de abafamento antecipam mudança do clima em Caxias do Sul e região

Máximas podem chegar aos 29ºC nesta quinta-feira, que pode registrar trovoadas, mas sem chuva; frente fria de origem polar e atípica para o período é prevista para o final de semana

Pedro Zanrosso

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