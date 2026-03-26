Cerca de 15 toneladas devem ser comercializadas na Feira do Peixe Vivo de Caxias do Sul; saiba como é a produção

Rodrigo Zangalli é um dos produtores que estará na Praça. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A tradicional Feira do Peixe Vivo de Caxias do Sul será realizada entre a próxima terça-feira (31) e o dia 2 de abril na Praça Dante Alighieri. A projeção é de comercializar cerca de 15 toneladas de pescado. A venda ocorre sempre às vésperas da Páscoa — neste ano em 5 de abril — e integra a programação da Semana Santa. Ao todo, cinco piscicultores farão a comercialização das 7h às 18h, em Caxias.

Segundo a prefeitura, neste ano houve um aumento médio de 8,82% no valor do quilo do peixe. Assim, as carpas comuns serão vendidas a R$19/kg, a carpa capim e tilápias a R$23/kg, e o bagre a R$25,9/kg. De acordo com Rudimar Menegotto, secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), a elevação do valor se deve, principalmente, a dois fatores: a ausência de reajuste nos últimos dois anos e o aumento dos custos de manutenção dos animais.

— Sempre se tenta manter o valor mais acessível possível, mas dois anos consecutivos sem reajuste ficariam muito difíceis, até porque há um custo de produção envolvido — afirma o secretário.

Menegotto conta que a grande maioria dos piscicultores não tem a atividade como principal fonte de renda na cidade. É o caso de Rodrigo Zangalli, 43 anos, de Loreto da 2ª Légua, no interior de Caxias. Na propriedade familiar, cultiva uva, com produção média de 300 toneladas por ano, além de citrus, como bergamota e laranja, que somam aproximadamente 200 toneladas anuais.

A propriedade conta com oito açudes e a produção de peixes, bagres e carpas, é destinada à feira que antecede a Páscoa. O processo é longo, podendo demorar até dois anos para que os alevinos — peixes recém-nascidos ou em estágio inicial de desenvolvimento — atinjam o estágio de venda. Segundo o produtor, um dos principais desafios é garantir níveis de oxigênio. Para isso, são usados, nos açudes, os aeradores, dispositivos que adicionam oxigênio ao local. Durante o inverno, os peixes são alimentados com ração quatro vezes ao dia; a partir de outubro, sobe para seis vezes.

— Peixe tu tens que alimentar todos os dias, como outros animais. Muitos pensam que coloca o peixe no açude e depois de um ano ele está grande. Nos açudes de engorda, que são os que vendo (os peixes), eu tenho máquina com temporizador e os alimento seis vezes por dia — conta Zangalli.

Zangalli afirma que houve incremento nos custos de produção nos últimos anos, e que foi necessário aumentar os valores de venda para 2026. Mesmo assim, a projeção é de vender 4,5 toneladas:

— No ano passado, por exemplo, vendemos essa quantidade, e no outro não conseguimos, foi um pouco mais fraco. Interfere se é no início ou final do mês (a Feira), e tem a questão que muitos não querem comprar porque tem que ir para casa limpar o peixe. Quem compra é porque de fato gosta.

Josué Perini, 30, compartilha da percepção de que o perfil dos compradores mudou e de que a procura, na praça, diminuiu nos últimos anos. Também morador de Loreto da 2ª Légua, tem nove açudes na propriedade e espera vender ao menos 3 toneladas de carpas a partir da próxima terça-feira.

— A venda não é mais a mesma de uns anos atrás. É difícil uma pessoa comprar um peixe vivo para limpar, por exemplo, se mora em um apartamento, ela vai comprar um peixe pronto. A venda do peixe vivo está diminuindo ano a ano — afirma Perini.