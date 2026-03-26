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Cerca de 15 toneladas devem ser comercializadas na Feira do Peixe Vivo de Caxias do Sul; saiba como é a produção

Venda ocorrerá entre a próxima terça e o dia 2 de abril na Praça Dante Alighieri, e contará com cinco produtores. O preço médio teve alta de 8,82%, justificada pelos custos de produção, como a alimentação

Marcos Cardoso

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