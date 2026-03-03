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Justiça do Trabalho
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Centro de conciliação trabalhista de Caxias prevê mais de 50 audiências em semana voltada ao atendimento de mulheres

Campanha nacional em referência ao Dia Internacional da Mulher irá priorizar,  na semana que vem, entre os dias 9 e 13, os processos trabalhistas envolvendo mulheres como reclamantes, com foco em acordos

Luca Roth

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