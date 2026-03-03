Centro de conciliação trabalhista de Caxias prevê mais de 50 audiências em semana voltada ao atendimento de mulheres

"Elas em Pauta" é o nome do mutirão. TRT-RS / Divulgação

A Justiça do Trabalho irá realizar, a partir da próxima segunda-feira (9), um mutirão voltado aos processos trabalhistas que envolvem mulheres como reclamantes, com foco na solução consensual de conflitos. A campanha nacional, denominada Elas em Pauta, ocorre em referência ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

No Rio Grande do Sul, a mobilização, encabeçada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), envolve os centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas (Cejuscs) e as varas do trabalho.

O Cejusc de Caxias prevê a realização de mais de 50 audiências entre a segunda e a sexta-feira (13), que é o período de vigência do mutirão. Ainda na Serra, Bento Gonçalves também possui uma unidade do Cejusc que participa da ação.

As audiências de conciliação estão previstas para acontecer de forma presencial ou virtual.

Podem ser incluídos na iniciativa os processos em que a mulher figure como parte reclamante, em qualquer fase processual, desde que haja manifestação de interesse na conciliação.

Como exemplo, entram disputas trabalhistas envolvendo discriminações; assédios moral e sexual; questões salariais e exercício de funções; gravidez e atestados; além de doenças e acidentes.

A solicitação de audiência durante a semana Elas em Pauta pode ser feita pelos canais de atendimento (veja abaixo) de cada unidade local da Justiça do Trabalho ou, também, por advogado, juízo de vara do trabalho ou coordenador de Cejusc.

Solicitação de audiência na Serra

Caxias do Sul

Rua da Vindima, 303

cejusc.caxiasdosul@trt4.jus.br

(54) 3203-2300

Bento Gonçalves