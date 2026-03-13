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Central de Exames de Caxias do Sul passa a contar com seis novas salas de coleta de sangue

Ampliação aumenta para 12 o número de salas de coleta, com expectativa de atender mais de 300 pacientes por dia. A inauguração ocorreu nesta sexta-feira (13)

Renata Oliveira Silva

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