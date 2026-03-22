Caxias do Sul realiza 191 aplicações de contraceptivos Implanon pelo SUS

Só no sábado (21), 150 implantes foram colocados. Gisele Nozari / Divulgação

Entre sexta-feira (20) e sábado (21), 191 mulheres receberam implantes contraceptivos Implanon na rede municipal de Saúde. Na sexta foram realizadas 41 colocações na Unidade Básica de Saúde (UBS) Diamantino. No sábado, durante o Mutirão do Implanon, que ocorreu UBS Cinquentenário, 150 inserções do implante subcutâneo foram feitos às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) que já estavam em fila de espera.

As pacientes já tinham sido pré-agendadas, conforme encaminhamentos de suas unidades de referência, sem demanda espontânea. Conforme a Secretaria de Saúde, a oferta do implante subdérmico deve seguir gradativamente.

O Ministério da Saúde forneceu 876 contraceptivos Implanon à rede de saúde de Caxias do Sul no dia 12 de março, para aplicação destinada às mulheres de 14 a 49 anos, conforme nova regulamentação do Governo Federal.

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O que é o Implanon?

O implante subdérmico Implanon atua no organismo por até três anos, sem necessidade de outras intervenções durante esse período. Após o prazo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo implante pode ser inserido imediatamente.

A colocação e a retirada do dispositivo devem ser realizadas por médicos e enfermeiros qualificados. Por esse motivo, o Ministério da Saúde determinou que a oferta do contraceptivo no SUS fosse acompanhada de estratégias de formação teórica e prática desses profissionais. A fertilidade é retomada rapidamente após a remoção.

Além do Implanon, atualmente, o SUS também oferece outros métodos contraceptivos: