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Saúde da mulher
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Caxias do Sul realiza 191 aplicações de contraceptivos Implanon pelo SUS

Procedimentos ocorreram sexta-feira (20) e sábado (21), a partir de um lote enviado pelo Ministério da Saúde com 876 implantes contraceptivos

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