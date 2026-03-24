Caxias do Sul oferece 368 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

Estão abertas mais de 368 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional, em Caxias do Sul. As oportunidades, que são oferecidas à comunidade caxiense pelo Senac, por meio de uma parceria com a prefeitura, integram o programa RS Qualificação Recomeçar, iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

O objetivo do programa é oferecer qualificação e capacitação profissional para a população, contribuindo para a inserção e recolocação no mercado de trabalho. A ação integra o Plano Rio Grande, estratégia criada para fortalecer a reconstrução do Estado e preparar o RS para novos desafios econômicos e sociais.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever neste link até o dia 20 de abril. Mais informações sobre edital podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura de Caxias do Sul.

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Cursos disponíveis:

Técnicas em Costura Industrial - 20 vagas – 80h

Data: 4 de maio a 2 de junho.

4 de maio a 2 de junho. Horário: 13h às 17h.

13h às 17h. Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo. Local: Centro de Capacitação e Comércio (Rua Sinimbu, 1933, 2º andar - bairro Centro).

Português para Imigrantes - 20 vagas - 80h

Data: 4 de maio a 5 de agosto.

4 de maio a 5 de agosto. Horário: 19h às 22h - segundas e quartas-feiras.

19h às 22h - segundas e quartas-feiras. Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo. Local: Senac/ Escola de Negócios (Rua Alfredo Chaves, 820 - bairro Centro).

Informática e Ferramentas Google para o Trabalho - 20 vagas - 40h

Data: 4 a 15 de maio.

4 a 15 de maio. Horário: 13h30min às 17h30min.

13h30min às 17h30min. Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo. Local: Senac (Av. Júlio de Castilhos, 3638 - bairro Cinquentenário).

Atendimento ao Cliente - 20 vagas - 40h

Data: 4 a 15 de maio.

4 a 15 de maio. Horário: 13h30min às 17h30min.

13h30min às 17h30min. Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Médio incompleto.

idade mínima de 16 anos e Ensino Médio incompleto. Local: Centro de Capacitação e Comércio (Rua Sinimbu, 1933, 2º andar, bairro Centro).

Logística - Gestão de Estoques - 20 vagas - 40h

Data: 4 a 15 de maio.

4 a 15 de maio. Horário: 8h às 12h.

8h às 12h. Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Médio incompleto.

idade mínima de 16 anos e Ensino Médio incompleto. Local: Centro de Capacitação e Comércio (Rua Sinimbu, 1933, 2º andar, bairro Centro).

Vida e Carreira - Comunicação e Oratória para o Mercado de Trabalho - 20 vagas - 40h

Data: 5 a 18 de maio.

5 a 18 de maio. Horário: 13h30min às 17h30min.

13h30min às 17h30min. Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo. Local: Prefeitura de Caxias do Sul (sala 4 e sala 3 – Rua Alfredo Chaves, 1333, bairro Exposição).

Técnicas de Serviços de Recepção ao Turista - 20 vagas - 40h

Data: 11 de maio a 30 de junho.

11 de maio a 30 de junho. Horário: 19h às 22h – segundas e terças-feiras.

19h às 22h – segundas e terças-feiras. Requisitos: idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental incompleto.

idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental incompleto. Local: Senac/ Escola de Negócios (Rua Alfredo Chaves, 820, bairro Centro).

Técnicas Básicas de Confeitaria - 16 vagas - 80h

Data: 13 de maio a 19 de junho.

13 de maio a 19 de junho. Horário: 8h às 12h – terças a sextas- feiras.

8h às 12h – terças a sextas- feiras. Requisitos: idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental incompleto.

idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental incompleto. Local: Banco de Alimentos (Rua Jacob Luchesi, 3181 - bairro Santa Catarina (junto à Ceasa Serra).

LID e Metrologia - 20 vagas - 40h