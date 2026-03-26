Geral

Planejamento climático 
Notícia

Caxias do Sul é selecionada em projeto nacional para elaborar  inventário de emissão de gases de efeito estufa 

Informações serão coletadas e organizadas pelo Samae. Previsão é que dados estejam prontos até o fim do ano. Plataformas abertas apontam que a cidade emite, anualmente, 14 toneladas de CO2  

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS