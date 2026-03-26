Caxias do Sul é selecionada em projeto nacional para elaborar  inventário de emissão de gases de efeito estufa 

Emissão de gases na cidade será mapeada em inventário. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Caxias do Sul terá o primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), quando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) assinou a adesão ao Projeto Cidades Brasileiras pelo Clima.

O município foi um dos selecionados para integrar o projeto coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma) e startup Deep ESG.

Caberá ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) compilar os dados do inventário. Contudo, parte das informações já foi coletada em outra ação que a cidade integra, desenvolvida pela rede C40.

O inventário de GEEs será divido em três escopos, organizados conforme a metodologia internacional GHG Protocol (veja mais detalhes abaixo). Os escopos 1 e 2 já contam com dados, que serão refinados para gerar a terceira categoria. A expectativa é que essas informações estejam organizadas até o fim do ano.

Escopo 1 : emissões diretas, como uso de combustíveis em veículos e equipamentos.

: emissões diretas, como uso de combustíveis em veículos e equipamentos. Escopo 2: emissões indiretas relacionadas ao consumo de energia.

emissões indiretas relacionadas ao consumo de energia. Escopo 3: emissões indiretas da cadeia de valor, como transporte, resíduos e deslocamentos.

Até então, Caxias do Sul consultava suas emissões em plataformas abertas, como o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg) e a Bússola Climática. Dados extraídos nesses bancos indicam que a cidade emite, anualmente, 14 toneladas de gás carbônico, o conhecido CO2.

Assinatura de adesão do projeto aconteceu nesta quinta-feira (26). Márcio Serafini / Samae / Divulgação

A partir do aprimoramento das informações coletadas, a cidade terá um panorama preciso das emissões por setor. Inclusive, o Samae conseguirá mapear a geração de poluentes nos processos de tratamento de efluentes.

Segmentos como indústrias que utilizam frota de combustão, construção civil, comércio, hospitais e serviços que geram rejeitos orgânicos também terão suas emissões mapeadas.

Esse levantamento será estratégico para desenvolver ações de compensação no setor privado e auxiliar o poder público a criar políticas de redução de emissões, além de ser a base para o Plano Municipal de Ação Climática. O plano será desenvolvido pela Semmas com apoio da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas.



















