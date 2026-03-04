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Saúde pública
Notícia

Caxias do Sul abrirá sete UBSs no último sábado do mês para vacinar a população

Objetivo é ampliar a cobertura vacinal no município. Atendimento será das 10h às 16h

Alana Fernandes

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