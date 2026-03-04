Caxias do Sul abrirá sete UBSs no último sábado do mês para vacinar a população

Anúncio ocorreu nesta quarta-feira. Alana Fernandes / Agência RBS

A prefeitura de Caxias do Sul lançou nesta quarta-feira (4) uma campanha inédita para ampliar a cobertura vacinal da população. A partir do dia 28 de março, sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abrirão no último sábado do mês para aplicar todas as doses do calendário vacinal, para crianças, adolescentes e adultos.

O atendimento ocorrerá por tempo indeterminado, nas unidades de horário estendido: Reolon, Vila Ipê, Esplanada, Eldorado, Cinquentenário, Desvio Rizzo e Cruzeiro. As aplicações serão das 10h às 16h.

Além dos atendimentos nos postinhos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) firmou uma parceria com a Cruz Vermelha, que disponibilizará profissionais e uma estrutura itinerante. A primeira ação será no dia 28, na Praça Dante Alighieri.

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Segundo a diretora da Vigilância em Saúde da SMS, Magda Beatris Teles, a campanha intitulada Vacina Caxias chega em momento de nova baixa na adesão dos imunizantes oferecidos pela rede pública.

— Um exemplo é a vacina da febre amarela: a gente tem quase 10 mil crianças não vacinadas que estariam na faixa etária para vacinação. Então, antes que isso se torne algo crônico, que a gente não consiga facilitar o acesso ou buscar os faltosos, é uma estratégia encontrada principalmente para aqueles pais que às vezes não conseguem se deslocar num horário em que a UBS está aberta. Será mais uma possibilidade de ter acesso — explica.

Outro facilitador é que os moradores poderão procurar qualquer um dos sete postinhos abertos para receber as vacinas. Não é necessário, neste caso, se deslocar somente para a unidade de referência ou próxima da moradia.

O lançamento da nova campanha ocorreu junto ao estande da prefeitura, nos pavilhões da Festa da Uva, com a presença de autoridades e do secretário da Saúde, Rafael Bueno.