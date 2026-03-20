Caxias descarta mais roupas do que recolhe durante a Campanha do Agasalho 

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Peças são encontradas em triagem de cooperativa sujas e em alguns casos, corroídas por larvas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Reserva, New Balance, Adidas, Nike. Marcas famosas que geralmente são desejadas nas vitrines de lojas e shoppings também são frequentemente encontradas no lixo descartado em Caxias do Sul. Peças de roupas e calçados dessas e outras marcas estão entre as 60 toneladas de resíduos recebidas diariamente pela Cooperativa Paz e Bem, a maior central de triagem de resíduos da cidade.

Segundo a associação, aproximadamente duas toneladas desse volume são roupas e calçados. Como esses itens não são recicláveis, acabam sendo encaminhados ao aterro sanitário. Na prática, isso representa cerca de 6,7 mil peças descartadas por dia, considerando um peso médio de 300 gramas por item. É como se cada morador de Caxias do Sul descartasse uma peça de roupa a cada 80 dias.

Além de ser um problema ambiental, a situação também é grave do ponto de vista solidário. Para fins de comparação, no período de 40 dias, são descartadas 268 mil peças, volume superior ao total arrecadado na última Campanha do Agasalho de Caxias do Sul, que recolheu 250 mil peças em 43 dias.

As ações para arrecadação de roupas na cidade têm duração média de 30 dias. Contudo, a edição de 2025 foi prorrogada tendo 13 dias a mais, devido à alta demanda por cobertores, artigos que, como se vê a seguir, são descartados misturados ao lixo da cidade (entenda os cálculos utilizados para se chegar nessas estimativas abaixo).

Entre restos de alimentos, embalagens plásticas, cacos de vidros e chorume, as roupas e calçados se transformam em massas disformes e sujas. É o olhar atento dos recicladores que as identifica e as retira do restante dos materiais.

— Elas vêm muito, mas muito sujas. Tem vezes que as peças apodrecem porque chegam aqui molhadas, misturadas com resíduos, ou até mesmo com larvas que corroem a peça. É o resultado do descarte incorreto — explica Tânia Miranda, gerente de recursos humanos da cooperativa.

Recicladores, durante a triagem, encontram peças que podem ser reutilizadas. Nesses casos, eles mesmos recuperam as roupas e as integram em seus guarda-roupas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A pré-seleção feita na esteira de triagem garante que as peças não se prendam ao maquinário, o que pode comprometer o funcionamento, além de permitir que os funcionários façam a avaliação do estado das roupas e calçados.

Há situações em que o descarte acontece de forma acondicionada, como dentro de uma sacola bem fechada ou em caixas. Nesses casos, os recicladores conseguem retirar as peças dos demais resíduos e evitar que o destino final seja o aterro.

— É geralmente o que acontece com as roupas de crianças, que são menores. As pessoas colocam elas juntas, o que facilita para o pessoal da triagem. Essas roupinhas e até bichinhos de pelúcia que se encontram, sempre são aproveitadas por alguém, seja por quem trabalha aqui ou nas entidades que a gente repassa — conta Tânia.

Peças de adultos, novas e com etiqueta, também estão entre os achados da triagem. Muitas passam a integrar o guarda-roupa dos recicladores. É o caso de Gabriel de Los Santos, 31 anos, que trabalha na cooperativa há quatro anos e já resgatou diversas roupas para si.

— A gente brinca que aqui é a loja da reciclagem. Se a roupa tá boa, a gente leva para casa e lava. Às vezes fica uma manchinha e outra, mas serve igual. As pessoas não têm noção de quanta roupa e tênis chega aqui e vai pro lixo — lamenta.

Peças infantis e bichos de pelúcia estão entre os artigos que, quando encontrados por recicladores, recebem fim diferente do aterro. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Mais roupas no container, menos espaço no aterro

Como as opções para reciclar resíduos têxtis, como roupas, ainda estão em desenvolvimento e possuem limitações, o aterro sanitário acaba sendo o destino final de peças descartadas. O problema é que esse volume expressivo de lixo impacta no espaço disponível do aterro.

A atual célula que está em operação no aterro sanitário de Caxias do Sul, encerra as atividades no fim do ano. Com isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) iniciou a ampliação do aterro, aumentando em 1,8 hectare, o que corresponde a seis ou sete anos a mais de utilização.

Mesmo assim, o município enfrenta o desafio de lidar com o volumoso descarte das roupas, principalmente devido ao longo tempo que esses materiais levam para se degradar.

Prefeitura prepara ampliação do aterro sanitário ainda neste ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Tecidos sintéticos, comumente encontrados na composição de peças, como o poliéster, levam até 200 anos para se decompor totalmente. Além disso, corantes usados pela indústria para colorir as roupas, podem ser tóxicos, com potencial de poluir a água e o solo.

— Estamos nos preparando para abrir novos ecopontos na cidade e uma das demandas que estudamos é ter um espaço para receber os têxtis. O problema é que para isso, precisaríamos de uma equipe para fazer a triagem desse material. Além das roupas que poderiam ser doadas, tem tecidos que dá para reaproveitar em projetos de estopo industrial, enchimento ou mantas térmicas — indica Anderson Barros, diretor executivo da Semmas.

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Alternativas ao lixo

A troca de estações do calor para o frio é o marco tradicional na renovação do armário. Mas também representa um aumento no volume de roupas e calçados que chegam às triagens e, posteriormente, ao aterro sanitário.

— As pessoas começam a se desfazer das roupas para comprar novas e aí, infelizmente, acabamos recebendo mais por aqui. Vem um pouco de tudo: roupa de verão, roupa de inverno, travesseiro, edredons, toalhas — descreve Tânia.

A situação fica ainda mais complexa em períodos chuvosos. Isso porque as roupas, calçados e cobertores descartadas nos containers molham mesmo que não sejam misturadas com outros resíduos, o que dificulta o uso posterior.

Roupas descartadas em containers acabam molhadas ou sujas por outros resíduos. Jonas Ramos / Agencia RBS

— Me lembro que estava vindo de uma missa, era um dia chuvoso. Vi dois cobertores em um container, totalmente encharcados. Pensei em levar para casa e lavar, mas não tinha espaço para secar. As pessoas até colocam sacolas com esses itens separados, mas os nossos irmãos catadores acabam rasgando e misturando tudo, e aí não tem mais o que fazer — lamenta o reverendo Sidnei Schroeder, que circula com frequência pela área central.

Na igreja em que atua, há um brechó que aceita doações de roupas em bom estado e as vende a preço simbólico. São as próprias pessoas da comunidade anglicana que recebem, separam e higienizam as peças. Vários foram as vezes que recebem artigos em excelente estado.

Assim como a cidade é rica, o lixo de Caxias do Sul é rico. Tem muita coisa boa sendo jogada fora, quando poderia auxiliar ONGs, entidades, ir para os brechós de bairros, enfim ter fins mais interessantes que o aterro SIDNEI SCHROEDER

Como descartar de roupas e calçados

Apesar da reciclagem de roupas no Brasil ainda ser um desafio, atos simples podem garantir que peças em bom estado continuem sendo usadas.

Não misture o lixo seco com o orgânico (restos de alimentos, papel higiênico, absorventes e fraldas usadas);

(restos de alimentos, papel higiênico, absorventes e fraldas usadas); Roupas e calçados que não possa mais ser utilizadas devem ser descartados no lixo orgânico ;

; Peças que estão em bom estado podem ser entregues em espaços que as destinam para doações. Entre os locais que recebem donativos o ano todo estão:

Cooperativa Paz e Bem

Fundação Caxias

Recanto da Compaixão

Lar da Velhice São Francisco de Assis

Igreja Episcopal Anglicana.

Entenda o cálculo para se chegar na estimativa das roupas descartadas

Considerando que cada peça de roupa pese 0,3kg, as 250 mil peças arrecadadas na última Campanha do Agasalho de Caxias do Sul pesam 75 mil quilos.

Já as duas toneladas roupas recebidas pela Cooperativa Paz e Bem, representam 6,7 mil roupas por dia, também considerando o peso médio de 0,3kg por peça.

Dessa forma, as 6,7 mil roupas, multiplicadas por 40 dias totaliza 268 mil roupas descartadas, superando o total de peças doadas na Campanha do Agasalho.

Para se chegar a média de uma peça descartada a cada 80 dias, pegamos as 6,7 mil peças diárias e dividimos por 530 mil, número estimado de moradores de Caxias do Sul.

Temos como resultado um valor pequeno: 0,0125, ou seja, é como se cada pessoa descartasse, todos os dias, um pedacinho de peça de roupa.

Então, se cada morador corresponde a 0,0125 peça por dia, dividimos esse número por 1, para descobrir quanto seria necessário para se chegar a uma peça inteira, tendo como resposta 80.



