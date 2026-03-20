Geral

Balanço negativo 
Notícia

Caxias descarta mais roupas do que recolhe durante a Campanha do Agasalho 

No ano passado, ação que ocorreu em 43 dias obteve 250 mil doações. Descartes em período de 40 dias totalizam 268 mil peças encaminhadas para o aterro sanitário. Em um ano, cidade gera, aproximadamente, de 2 milhões de peças que são aterradas 

Tamires Piccoli

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