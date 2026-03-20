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Caxias cai cinco posições em ranking nacional de saneamento, aponta relatório; desafios são o tratamento de esgoto e a perda de água na distribuição

Marco Legal do Saneamento Básico, com prazo até 2033, prevê universalização dos serviços com metas de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto

Gabriela Alves

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