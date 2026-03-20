Caxias cai cinco posições em ranking nacional de saneamento, aponta relatório; desafios são o tratamento de esgoto e a perda de água na distribuição

Obra de implantação de redes de esgoto no bairro Madureira, em Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O índice de perda de água na distribuição e o percentual de esgoto tratado em Caxias do Sul foram os responsáveis pela queda do município em cinco posições no ranking Trata Brasil, que analisa o saneamento básico nos cem maiores municípios brasileiros. A 18ª edição do Ranking do Saneamento foi divulgada quarta-feira (18) pelo Instituto Trata Brasil (ITB) em parceria com a GO Associados e, além de Caxias, Porto Alegre e Canoas caíram no índice. No Rio Grande do Sul, apenas Pelotas subiu em relação ao ano anterior.

Os dados são baseados no Sistema Nacional de Informação e Saneamento referentes ao ano de 2024. Conforme a presidente-executiva do ITB, Luana Pretto, o que justifica a queda de Caxias no ranking é o acesso à água tratada, que caiu dois pontos do último levantamento (de 99% para 97%), além da perda de água na distribuição e o percentual de esgoto tratado.

Nos dados do ranking, referentes a 2024, as perdas de água na distribuição alcançaram 44%. A meta estabelecida pelo governo federal é de chegar a 25% até o ano de 2034.

— A gente vê que houve uma queda de dois pontos percentuais no acesso à água tratada, isso fez com que o município caísse na avaliação do atingimento ou não da meta do abastecimento de água tratada. O marco legal do saneamento básico estipula 99% como a meta de se atingir. Quando o município atinge essa meta, ele ganha nota máxima nesse quesito. No caso de Caxias, o município tinha atingido essa meta, mas, no ano de 2024, houve uma queda de dois pontos percentuais, então isso reduz a pontuação — detalha Luana.

De maneira geral, os números de Caxias ainda são considerados positivos e acima da média nacional, aponta a presidente-executiva do ITB:

— O município se manteve constante nos demais indicadores. Quando a gente avalia o acesso à água tratada e à coleta de esgoto, o município tem indicadores muito bons, acima da média nacional e já muito próximos da meta do marco legal de saneamento. Mas, quando a gente avalia o tratamento de esgoto, vemos que ainda há um grande desafio. Hoje, temos 46% de tratamento em todo o volume de esgoto gerado. E nós precisamos chegar a 90% até o ano de 2033.

Outro dado importante considerado na pesquisa é o investimento médio por habitante, por ano, em saneamento básico. Os dados de 2024 apontam que o valor é de R$ 98, enquanto o Plano de Saneamento Básico Nacional coloca como métrica R$ 225 por ano por habitante.

— A grande questão é: será que para evoluir de 46% para 90% até 2033 esse investimento é suficiente? Pela métrica nacional, não. Então, esse é um ponto que precisa ser avaliado no município — provoca Luana.

Conforme o painel Saneamento Brasil, 35.906 pessoas não têm coleta de esgoto. Os impactos dos 64% de esgoto que não são tratados em Caxias do Sul também se refletem na saúde pública. Em 2024, foram 120 internações por doenças de veiculação hídrica, conforme os dados do DataSUS (doenças como diarreia, esquistossomose, leptospirose e hepatite, por exemplo). Ao todo, em 2024, quatro pessoas morreram em função das doenças de veiculação hídrica.

— A partir do momento em que a gente tem a universalização plena do saneamento básico, há uma diminuição nesse número de internações e óbitos, e, consequentemente, a gente tem um melhor desenvolvimento físico, intelectual e neurológico das crianças — explica a presidente-executiva do ITB.

Samae investe em obras para melhorar índices

Sobre o assunto, o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias do Sul (Samae), João Uez, diz que a meta é alcançar o marco legal do saneamento básico até 2033, ou antes. E argumenta que para isso a autarquia tem investido em obras para acelerar e melhorar o acesso da população ao esgoto tratado.

— A questão do esgoto nos preocupa muito, porque temos o marco do saneamento em 2033, que tem que ser atingido. O Samae vai ser um dos poucos municípios que vão atingir essa questão em função dos investimentos que tem feito, principalmente ao longo de 2025 e agora no ano de 2026. Tem que abrir buraco, tirar calçamento, inviabilizar, muitas vezes, as entradas de garagem — explica Uez.

A autarquia tem focado em instalar separadores no encanamento de esgoto da cidade para separar o que deve ser tratado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Conforme o Samae, durante o ano de 2025, foram implantados 37,1 quilômetros de redes de esgoto em Caxias do Sul. Em janeiro e fevereiro de 2026, mais 7.156 metros.

Para resolver o alto índice de perda de água na distribuição, o Samae conta com uma equipe especializada que trabalha nas ruas da cidade durante a noite com o equipamento geofone, explica Uez. Este aparelho identifica, pelo som, se há algum vazamento nos canos subterrâneos.

Além dos vazamentos, há a preocupação com as ligações clandestinas. Para solucionar este problema, a autarquia aposta na criação da Tarifa Subsocial, que permite levar o abastecimento de água a loteamentos em processo de regularização, como Recanto das Cascatas e Jardim dos Reis. Conforme os dados do Samae, em 2025, mais de 200 famílias foram contempladas.

A respeito do investimento médio por habitante calculado, referente a 2024, de R$ 98 por ano, Uez afirma que o número aumentou e que a meta é chegar a R$ 229 por habitante até o final de 2026.

— Para o ano de 2026, o planejamento é investir em torno de R$ 225 a R$ 229 por pessoa. No momento em que você tem esgoto solto na frente de casa, uma tubulação entupida, você não tem saúde pública — analisa Uez.

Cidades exemplo

De acordo com a presidente-executiva do ITB, municípios como Franca, São José do Rio Preto, Campinas e Santos, todas no Estado de São Paulo, são exemplos a serem seguidos nos índices de tratamento de água e esgoto.

— Esses municípios já não precisam mais se preocupar com o atingimento da meta. O que eles precisam se preocupar agora é com a manutenção das redes, com investimentos estruturantes para melhor operação do sistema. E, claro, com o crescimento orgânico da população, eles precisam aumentar o atendimento de água, de coleta e tratamento de esgoto. Mas são exemplos, são modelos — analisa.

A primeira colocada no ranking, Franca, tem os serviços de saneamento básico executados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e atingiu 99,46% no Indicador de Atendimento Total de Água, 98,91% no Indicador de Atendimento Total de Esgoto e 95,98% no Indicador de Tratamento Total de Esgoto. O município tem 364.331 habitantes, de acordo com o IBGE.