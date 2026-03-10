Geral

Operação policial 
Notícia

Casal é preso com mais de 18 quilos de drogas no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul

Policiais apreenderam 15 tijolos de maconha com os dois, entre outras porções de entorpecentes 

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS