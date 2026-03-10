Casal é preso com mais de 18 quilos de drogas no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul

Materiais e drogas apreendidas na ação da polícia. Comunicação Social 12º BPM / Divulgação

Um homem e uma mulher, ambos de 21 anos, foram presos flagrante no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul, com mais de 18 quilos de drogas. O caso aconteceu na tarda desta terça-feira (10).

Os policiais apreenderam com eles 15 tijolos de maconha, pesando 17,5 quilos; 27 porções de maconha; seis porções de haxixe; duas porções de cocaína e 46 comprimidos de ecstasy.