Casa é destruída por incêndio no interior de Nova Roma do Sul 

Residência onde moravam ao menos seis pessoas foi tomada pelas chamas. Serviço Auxiliar de Bombeiros de Antônio Prado / Divulgação

Uma residência localizada na Linha Carlos Leopoldo, no interior de Nova Roma do Sul, foi totalmente destruída em um incêndio. O caso aconteceu na noite da sexta-feira (13). O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Antônio Prado e servidores da prefeitura de Nova Roma do Sul foram acionados para combater as chamas.

No entanto quando as forças de segurança chegaram ao local, a casa já estava tomada pelas chamas. As equipes realizaram o combate ao incêndio e rescaldo, utilizando oito mil litros de água. No processo, três botijões de GLP (gás de cozinha) foram retirados de dentro da casa.

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Ao menos seis pessoas viviam na residência. Não há informações de feridos. As possíveis causas do incêndio também não foram informadas. O local foi isolado e os moradores orientados sobre os cuidados preventivos.

Conforme os bombeiros de Antônio Prado, está em andamento a instalação de uma unidade do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros na cidade de Nova Roma do Sul. A medida deve reduzir o tempo de resposta no atendimento a ocorrências.