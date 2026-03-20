Cartão para pessoas com fibromialgia é emitido na secretaria da Saúde, em Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, o cartão de identificação para pessoas com fibromialgia é emitido pela secretaria da Saúde (SMS), com atendimento realizado de forma presencial.

Para a confecção da carteirinha, é necessário apresentar os seguintes documentos originais: documento de identidade (RG); CPF; CNS – Cartão Nacional do SUS; laudo médico de reumatologista contendo o CID da doença, e comprovante de endereço em Caxias do Sul.

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A solicitação deve ser feita no setor de Ouvidoria e Protocolo, no primeiro andar da secretaria (Rua Marechal Floriano, 421 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min. A carteirinha é emitida no momento do atendimento, não sendo mais necessário o envio de documentação via WhatsApp ou agendamento para retirada posterior.

Em março de 2024, o município sancionou a Lei nº 9.091, que estabelece atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia em empresas públicas e concessionárias de serviços públicos.

O que é a fibromialgia?