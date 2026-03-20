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Cartão para pessoas com fibromialgia é emitido na secretaria da Saúde, em Caxias do Sul

A solicitação deve ser feita no setor de Ouvidoria e Protocolo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min

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