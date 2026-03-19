Geral

Mobilidade elétrica  
Notícia

Carros elétricos impulsionam alta na demanda por painéis solares em Caxias do Sul

Empresas que atuam no segmento de energia observam mudança no público, antes composto por empresas e grandes projetos. Instalações em casas têm liderado a busca pelo serviço, estimulado pelo aumento de veículos eletrificados ou híbridos que circulam pela cidade 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS