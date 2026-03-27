Carro é recolhido após ser flagrado com mais de R$ 200 mil em multas em Bento Gonçalves

Um Fiat Uno com mais de R$ 200 mil em multas pendentes foi recolhido na noite desta quinta-feira (26), em Bento Gonçalves, na Serra. O carro foi abordado no bairro Cidade Alta, por volta das 22h40min.
Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (DMT) verificaram que o Uno possui R$ 190.649,42 somente em multas vencidas. O valor se soma a outros R$ 34.366,66 em infrações a vencer e R$ 12.321,91 que aguardam prazo para defesa, totalizando uma dívida de R$ 237.337,99.
O veículo, que possui placas de Bento Gonçalves, acumula multas por condução sem CNH, excesso de velocidade e não pagamento de pedágio.
O carro foi recolhido a um depósito credenciado do Detran e o motorista, que não teve identidade divulgada, foi liberado. A abordagem aconteceu durante ação do município em parceria com órgãos de segurança que busca coibir perturbação do sossego e tráfico de drogas com blitzes e vistorias nos bairros da cidade.