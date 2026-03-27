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Carro é recolhido após ser flagrado com mais de R$ 200 mil em multas em Bento Gonçalves

Fiat Uno acumula infrações por condução sem CNH, excesso de velocidade e não pagamento de pedágio

Luca Roth

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