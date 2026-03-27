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Campanha "Vacina Caxias" inicia neste sábado com oferta de cerca de 30 tipos de imunizantes

As ações serão realizadas em sete unidades básicas de saúde (UBS) e na praça Dante Alighieri, das 10h às 16h

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