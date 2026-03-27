Campanha "Vacina Caxias" inicia neste sábado com oferta de cerca de 30 tipos de imunizantes

O foco da campanha será aplicar todas as doses do calendário vacinal, Gisele Nozari / Divulgação

Começa neste sábado (28) a campanha "Vacina Caxias" em sete unidades básicas de Saúde (UBS) da cidade e na praça Dante Alighieri, das 10h às 16h. O foco será aplicar todas as doses do calendário vacinal para crianças, adolescentes e adultos, além da vacina trivalente (Influenza).

As ações ocorrem nas unidades dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê sempre no último sábado do mês. No Centro, estará o ônibus da Cruz Vermelha, também com todas as vacinas, mas prioritariamente com a da Influenza, para crianças de até seis anos, gestantes e idosos. Após a ação deste sábado, o ônibus atuará em outros locais.

A campanha ofertará cerca de 30 tipos de vacinas, dentre as doses com menos adesão como febre amarela, tríplice viral, covid-19 e HPV. Para a população participar, é preciso apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação (CPF).

A diretora da Vigilância em Saúde, Magda Teles, salienta que a comunidade necessita se engajar na campanha, principalmente em relação a crianças e idosos.

— A campanha permanente está fundamentada diante da necessidade de qualificar os registros nos sistemas de informação e assegurar a saúde da população frente a riscos epidemiológicos e crises climáticas, a intensificação da vacinação aos finais de semana se apresenta como a ferramenta mais eficaz para o cumprimento dos compromissos pactuados — destacou.

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