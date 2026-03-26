Caminhoneiro fica ferido após colidir contra mureta na RS-122, em Caxias

Um homem ficou ferido após colidir o caminhão que conduzia contra uma mureta na RS-122, em Caxias do Sul. O acidente foi no km 69, nas proximidades do conhecido Viaduto Torto.
Segundo nota encaminhada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo seguia no sentido Farroupilha-Caxias do Sul quando houve o acidente. Com o impacto, o caminhão, que estava carregado com adubo, tombou.
O caminhoneiro ficou ferido e foi encaminhado a um hospital da cidade pelo Samu. O CRBM informa que ele realizou o teste do etilômetro, que teve como resultado negativo para presença de álcool.
Após o transbordo da carga, a rodovia foi liberada por volta das 8h de quinta-feira (26).
Ainda de acordo com o CRBM, chovia e havia neblina no momento do acidente.