Caminhão tomba e motorista fica ferido na BR-285, em Vacaria

Um homem de 24 anos ficou ferido após o caminhão em que ele dirigia tombar na BR-285, em Vacaria, no início da noite desta quinta-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h40min e socorreu a vítima para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. O acidente foi registrado no km 111, na saída para Bom Jesus, e o veículo estava carregado de batatas.