Geral

Acidente
Notícia

Caminhão tomba e motorista fica ferido na BR-285, em Vacaria

Acidente foi registrado no km 111, na saída para Bom Jesus. PRF informa que local está sinalizado e trânsito flui nesta sexta-feira, mas será interrompido para remoção do veículo

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS