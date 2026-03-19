Caminhão carregado de maçãs tomba em Vacaria e motorista fica preso às ferragens

Acidente ocorreu na zona rural de Vacaria. Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um caminhão carregado de maçãs tombou na Estrada da Macena, na zona rural de Vacaria, na manhã desta quinta-feira (19), por volta das 11h. O motorista, um homem de 66 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a vítima não apresentava ferimentos graves e estava consciente durante o resgate, mas foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira para avaliação médica.

Para o resgate, foi necessário o uso de ferramentas, incluindo um desencarcerador elétrico.