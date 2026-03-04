Caça ao ninho, brinquedos e shows: confira a programação da Páscoa de Caxias do Sul

As atrações da 3ª Páscoa de Caxias do Sul se iniciam a partir da próxima terça-feira (10) e seguem até 5 de abril na Praça Dante Alighieri. A abertura oficial será na terça, a partir das 18h30min, e contará com o Coro Municipal, show com Tita e Rafa, além da chegada do anfitrião do evento, o Coelho.
— Teremos a casa do coelho Deodoro, o túnel de led temático de Páscoa, espetáculos musicais, dois desfiles de Páscoa e dois brinquedos. A roda-gigante ficou para o Natal, mas temos dois brinquedos para as crianças menores brincarem na praça, um jumbinho e um trenzinho, e tudo de graça — destacou o vice-prefeito Edson Néspolo durante o lançamento da programação (confira mais abaixo).
Uma das novidades desse ano, segundo a diretora do Senac Caxias (um dos parceiros da Páscoa), Denise Sefrin, é uma caça ao ninho por meio de um aplicativo:
— É tipo aquela brincadeira de caçar pockemon, só que agora é com o ninho, passando por vários pontos turísticos e comércio. Conforme vão achando os ninhos, o aplicativo mostra e a pessoa ganha prêmios.
Confira a programação completa:
Abertura da Páscoa com Coro Municipal, Show com Tita e Rafa e a Chegada do Coelho da Páscoa
- Data: Terça-feira (10)
- Horário: 18h30min
- Local: Praça Dante Alighieri
Coelho da Páscoa
- Diariamente, de 11 de março a 5 de abril, das 17h às 20h
- Local: Casa do Coelho - Praça Dante Alighieri
Caça ao Ninho
- De 11 de março a 5 de abril, das 18h
- Local: Diversos pontos da cidade
Jumbinho e Trenzinho
- De 11 de março a 5 de abril
- De terças-feiras a domingo, das 14h às 22h
- Local: Praça Dante Alighieri
Paradinhas de Páscoa “Caminho da Doçura”, com Claque Produções
- Data: Domingos, 15 e 29 de março
- Horário: 18h30
- Local: Av. Júlio de Castilhos - Rua Dr. Montaury até a Garibaldi
Demais atrações
- Grupo Tríadi
- Giovanni Marquezeli
- Ajudantes do Coelho com UEBA Produtos Notáveis
- Coral Maturidade Ativa Sesc
- Coro Municipal
- Grupo Anima & Cuore
- Grupo Vozes de Montenegro
- Coro Expressões da Serra
- Grupo de Canto Vozes do Sul
- Coro Imigrantes de Caxias do Sul
- Grupo de Câmara da Orquestra Muniicipal de Sopros
- Teatro Itinerante com Grupo Garagem de Teatro
- Projeto Nossa Arte Circula - Atividades Sesc
- Espetáculo teatral infantil “Bom pra cachorro - O Circo-Theatro do Abelardo
- Espetáculo infantil “Alladin”
- Contação de histórias “Alfredo em um sonho todo azul”
- Performance literária “Cartas ao tempo escritas por ninguém”
- Intervenção de artes visuais, com Ali
- Espetáculo musical “Daii – Do Outro Lado do Medo”
- Espetáculo musical Os Afrosambas
- Cinema Cine Sesc - Cinema ao Ar Livre para famílias
- Feira do Peixe vivo
- Oficina “Preparos para a Sexta-feira Santa” com Chef Matheus Troglio.