Caça ao ninho, brinquedos e shows: confira a programação da Páscoa de Caxias do Sul

O lançamento oficial ocorreu no estande da Fecomércio na Festa da Uva. Ricardo Rech / Divulgação

As atrações da 3ª Páscoa de Caxias do Sul se iniciam a partir da próxima terça-feira (10) e seguem até 5 de abril na Praça Dante Alighieri. A abertura oficial será na terça, a partir das 18h30min, e contará com o Coro Municipal, show com Tita e Rafa, além da chegada do anfitrião do evento, o Coelho.

— Teremos a casa do coelho Deodoro, o túnel de led temático de Páscoa, espetáculos musicais, dois desfiles de Páscoa e dois brinquedos. A roda-gigante ficou para o Natal, mas temos dois brinquedos para as crianças menores brincarem na praça, um jumbinho e um trenzinho, e tudo de graça — destacou o vice-prefeito Edson Néspolo durante o lançamento da programação (confira mais abaixo).

Uma das novidades desse ano, segundo a diretora do Senac Caxias (um dos parceiros da Páscoa), Denise Sefrin, é uma caça ao ninho por meio de um aplicativo:

— É tipo aquela brincadeira de caçar pockemon, só que agora é com o ninho, passando por vários pontos turísticos e comércio. Conforme vão achando os ninhos, o aplicativo mostra e a pessoa ganha prêmios.

Confira a programação completa:

Abertura da Páscoa com Coro Municipal, Show com Tita e Rafa e a Chegada do Coelho da Páscoa

Data: Terça-feira (10)

Horário: 18h30min

Local: Praça Dante Alighieri

Coelho da Páscoa

Diariamente, de 11 de março a 5 de abril, das 17h às 20h

Local: Casa do Coelho - Praça Dante Alighieri

Caça ao Ninho

De 11 de março a 5 de abril, das 18h

Local: Diversos pontos da cidade

Jumbinho e Trenzinho

De 11 de março a 5 de abril

De terças-feiras a domingo, das 14h às 22h

Local: Praça Dante Alighieri

Paradinhas de Páscoa “Caminho da Doçura”, com Claque Produções

Data: Domingos, 15 e 29 de março

Horário: 18h30

Local: Av. Júlio de Castilhos - Rua Dr. Montaury até a Garibaldi

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