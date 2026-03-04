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"O Doce Sabor dos Encontros"
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Caça ao ninho, brinquedos e shows: confira a programação da Páscoa de Caxias do Sul

Atrações temáticas se iniciam a partir da próxima terça-feira e seguem até 5 de abril na Praça Dante Alighieri

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