“Cabeça, ombro, joelho e pé”: vídeo de alunas do projeto UCS Sênior dançando viraliza nas redes sociais

A turma toda entrou na brincadeira e mostrou disposição. Larissa Bitencourt / Redes sociais / Reprodução

Um vídeo simples, de apenas 20 segundos, gravado durante uma aula de dança, se transformou em um fenômeno nas redes sociais. Protagonizado por alunas — e um aluno — do UCS Sênior, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), o registro mostra o grupo dançando a música infantil Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, eternizada pela rainha dos baixinhos, a Xuxa, e já soma 9,6 milhões de visualizações, 299 mil curtidas e 11,9 mil comentários no Instagram.

O vídeo foi gravado na última segunda-feira (16) pela professora de dança Larissa Bitencourt, durante uma aula da modalidade “Dança Mix”. A ideia partiu de uma das alunas, Sandra Slomp Matiello, que costuma compartilhar conteúdos com a professora. A turma toda entrou na brincadeira.

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Segundo Larissa, a gravação não tinha pretensão de grande alcance.

— Eu quis gravar um vídeo com a turma e uma aluna sugeriu a música. Mostrei para elas, todas toparam e gravei. Postei à noite e, no dia seguinte, já tinha comentários e novos seguidores. Quando vi, o vídeo estava crescendo muito rápido — relata.

A surpresa aumentou ao longo da semana, quando familiares e amigos começaram a avisar sobre o crescimento das visualizações. Neste sábado (21), os números já eram considerados expressivos. Para a professora, o sucesso também reflete o engajamento das alunas, todas com mais de 50 anos.

— Elas estão muito felizes, se sentindo valorizadas. Mesmo com dores, que fazem parte da idade, elas estão ali, dançando, alegres, parceiras. Não desistem — destaca.

Larissa também vê a repercussão como uma vitrine para o trabalho desenvolvido com o público mais velho.

— É uma oportunidade de mostrar o que a gente faz no UCS Sênior e como as pessoas 50+ estão cada vez mais preocupadas com a saúde e com a atividade física — afirma.

Identificação e leveza

A coordenadora do UCS Sênior, Verônica Bohm, afirma que o alcance surpreendeu toda a instituição.

— Nunca tivemos nada parecido, nem na história da UCS. Foi uma surpresa para todos — diz.

Para ela, o sucesso do vídeo está ligado à identificação do público com o tema do envelhecimento e à forma leve com que ele é apresentado.

— A gente vive em uma sociedade que está envelhecendo. O vídeo traz leveza, bom humor e mostra pessoas ativas, felizes, mesmo com limitações naturais da idade — analisa.

O grupo que aparece nas imagens reúne 19 alunos a partir dos 50 anos, incluindo participantes com mais de 80. Verônica acredita que o conteúdo rompe estereótipos sobre a velhice.