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“Cabeça, ombro, joelho e pé”: vídeo de alunas do projeto UCS Sênior dançando viraliza nas redes sociais

Participantes com idades entre 50 e mais de 80 anos conquistam público com energia e bom humor; registro foi feito por professora de dança na última segunda-feira

Pablo Ribeiro

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