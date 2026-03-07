BR-470 terá horários com interdição total entre Bento Gonçalves e Veranópolis a partir de quarta-feira

O sistema de comboio para tráfego na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá horários com interdição total a partir da próxima quarta-feira (11). O motivo, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), é que serão executados serviços de grande movimentação de materiais e equipamentos, o que exige a alteração no trânsito até a sexta-feira (13).
O trecho em questão, do km 185 ao km 202, possui dezenas de pontos em obras para recuperação e reforço da rodovia após as chuvas extremas de 2024.
No sentido Bento-Veranópolis, a pista será bloqueada das 10h30min às 16h. Já para quem faz Veranópolis-Bento, a interrupção está marcada para 11h30min às 17h (veja abaixo a lista completa de horários).
O Dnit e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomendam utilizar a rota por Cotiporã como alternativa durante as interrupções.
No sábado, o tráfego volta a ser orientado com o cronograma tradicional do comboio. A via é fechada das 23h às 6h. Aos domingos, o trânsito segue em pare e siga entre 6h e 23h.
Sistema de comboio a partir de quarta
Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis
- 6h às 6h30 – Liberação em comboio.
- 8h às 8h30 – Liberação em comboio.
- 10h às 10h30 – Liberação em comboio.
- 10h30 às 16h – Interdição total
- 16h às 16h30 – Liberação em comboio.
- 18h às 18h30 – Liberação em comboio.
- 20h às 20h30 – Liberação em comboio.
- 22h às 22h30 – Liberação em comboio.
Sentido Veranópolis – Bento Gonçalves
- 7h às 7h30 – Liberação em comboio.
- 9h às 9h30 – Liberação em comboio.
- 11h às 11h30 – Liberação em comboio.
- 11h30 às 17h – Interdição total
- 17h às 17h30 – Liberação em comboio.
- 19h às 19h30 – Liberação em comboio.
- 21h às 21h30 – Liberação em comboio