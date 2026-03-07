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BR-470 terá horários com interdição total entre Bento Gonçalves e Veranópolis a partir de quarta-feira

Dnit irá executar serviços de grande movimentação de materiais e equipamentos entre o km 185 e o km 202

Luca Roth

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