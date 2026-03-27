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Serra das Antas
Notícia

BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá pare e siga no fim de semana de Páscoa

Medida se inicia na sexta-feira (3) e segue até o domingo (5), entre 6h e 23h

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