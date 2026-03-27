BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá pare e siga no fim de semana de Páscoa

Obras na BR-470, na Serra das Antas. DNIT / Divulgação

O trânsito na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alteração no feriado de Páscoa, conforme divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Durante o período, o trecho da BR-470 adotará o sistema pare e siga.

A adoção do sistema se inicia na sexta-feira (3) e segue até domingo (5). O pare e siga acontece no trecho entre 6h e 23h, no trecho do km 185 ao km 202. A operação é realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De acordo com o Dnit, a medida integra as ações de gestão de risco coordenadas pelos órgãos federais, com o objetivo de garantir maior segurança viária e fluidez no trecho durante o aumento do fluxo de veículos.

Até quinta-feira (2), o trânsito na rodovia segue pelo sistema de comboio. Confira abaixo os horários, nos dois sentidos.

Veranópolis - Bento Gonçalves

7h às 7h30

9h às 9h30

11h às 11h30

13h às 13h30

15h às 15h30

17h às 17h30

19h às 19h30

21h às 21h30

Bento Gonçalves - Veranópolis

6h às 6h30

8h às 8h30

10h às 10h30

12h às 12h30

14h às 14h30

16h às 16h30

18h às 18h30

20h às 20h30

22h às 22h30