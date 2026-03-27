BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá pare e siga no fim de semana de Páscoa

O trânsito na Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá alteração no feriado de Páscoa, conforme divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Durante o período, o trecho da BR-470 adotará o sistema pare e siga.
A adoção do sistema se inicia na sexta-feira (3) e segue até domingo (5). O pare e siga acontece no trecho entre 6h e 23h, no trecho do km 185 ao km 202. A operação é realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com o Dnit, a medida integra as ações de gestão de risco coordenadas pelos órgãos federais, com o objetivo de garantir maior segurança viária e fluidez no trecho durante o aumento do fluxo de veículos.
Até quinta-feira (2), o trânsito na rodovia segue pelo sistema de comboio. Confira abaixo os horários, nos dois sentidos.
Veranópolis - Bento Gonçalves
- 7h às 7h30
- 9h às 9h30
- 11h às 11h30
- 13h às 13h30
- 15h às 15h30
- 17h às 17h30
- 19h às 19h30
- 21h às 21h30
Bento Gonçalves - Veranópolis
- 6h às 6h30
- 8h às 8h30
- 10h às 10h30
- 12h às 12h30
- 14h às 14h30
- 16h às 16h30
- 18h às 18h30
- 20h às 20h30
- 22h às 22h30
Entre 23h e 6h ocorre bloqueio total da rodovia.