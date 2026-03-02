Biometria facial no transporte coletivo urbano se inicia nesta segunda-feira, em Caxias

A tecnologia já está disponível nos veículos por meio das câmeras acopladas ao validador AtlasBox. Yuri Oliveira / Divulgação

Começa a valer nesta segunda-feira (2), em Caxias do Sul, a verificação dos usuários do transporte coletivo urbano por biometria facial nos ônibus. A medida serve para fiscalizar o uso indevido dos cartões de gratuidade e de descontos nas passagens.

Adotada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e a concessionária Caxias Urbano, a tecnologia já está disponível nos veículos por meio das câmeras acopladas ao validador AtlasBox. O sistema garante que as gratuidades e os descontos sejam utilizados exclusivamente por quem tem direito.

Segundo a prefeitura, o uso indevido dos cartões impacta diretamente os passageiros que pagam a tarifa. Além disso, evitará situações irregulares como, por exemplo, venda de cartão ou empréstimo do cartão do titular a outra pessoa.