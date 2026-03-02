Biometria facial no transporte coletivo urbano se inicia nesta segunda-feira, em Caxias

Começa a valer nesta segunda-feira (2), em Caxias do Sul, a verificação dos usuários do transporte coletivo urbano por biometria facial nos ônibus. A medida serve para fiscalizar o uso indevido dos cartões de gratuidade e de descontos nas passagens.
Adotada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e a concessionária Caxias Urbano, a tecnologia já está disponível nos veículos por meio das câmeras acopladas ao validador AtlasBox. O sistema garante que as gratuidades e os descontos sejam utilizados exclusivamente por quem tem direito.
Segundo a prefeitura, o uso indevido dos cartões impacta diretamente os passageiros que pagam a tarifa. Além disso, evitará situações irregulares como, por exemplo, venda de cartão ou empréstimo do cartão do titular a outra pessoa.
Em caso de uso indevido, serão aplicadas sanções que incluem o bloqueio do benefício por 30 dias, podendo chegar a 360 dias de acordo com o número de reincidências registradas no período de 12 meses. A cada bloqueio, o titular deverá comparecer presencialmente na Central Caxias Urbano (Rua Bento Gonçalves, 2452, Centro) para assinar uma notificação. Somente após assinatura e prazo de término da sanção, o cartão será desbloqueado para utilização.