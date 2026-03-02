Bebês da UTI Neonatal do Hospital Geral realizam ensaio fotográfico com as soberanas da Festa da Uva

A mini-rainha Sofia, ao lado do trio de soberanas da Festa da Uva. Andreia Boff - Oficina da Photo / Divulgação

Como forma de humanizar o processo na UTI Neonatal, profissionais do Hospital Geral (HG) realizam, mensalmente, ensaios fotográficos com os bebês internados, de forma voluntária com a fotógrafa Andreia Boff.

No último mês de fevereiro, o ensaio foi alusivo à 35ª Festa da Uva, com a participação da rainha Elisa d’Mutti e das princesas Júlia Scopel e Letícia Comin.

O projeto, chamado NeoBorn, é idealizado pela enfermeira Grasiela Furlan e realizado pelo HG há mais de seis anos, com o objetivo de proporcionar registros às famílias que estão com os recém-nascidos internados e não puderam realizar esse momento após o nascimento.

A princesa Letícia Comin, psicóloga hospitalar, também participou dos ensaios ao lado dos pacientes, reforçando o compromisso com a humanização no ambiente hospitalar e a importância dessa ação para os familiares.

— Sou apaixonada pela psicologia hospitalar e sempre entendi meu trabalho como um suporte às famílias em um momento tão delicado. Voltar como princesa, levando um pouco da alegria da Festa da Uva para esse ambiente desafiador, foi emocionante. Sabemos o quanto essas ações impactam as equipes e, principalmente, os pais, que guardam esses registros como memória de esperança — destacou.

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