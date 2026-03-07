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Bandeira Radisson, piscina com borda infinita e passarela ligando aos Pavilhões: o que se sabe sobre futuro hotel de Caxias

Gestor de projeto, Marcos Mendes prevê início das obras entre março e abril do ano que vem. Investimento inicial é de cerca de R$ 120 milhões

Luca Roth

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