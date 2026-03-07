Bandeira Radisson, piscina com borda infinita e passarela ligando aos Pavilhões: o que se sabe sobre futuro hotel de Caxias

Radisson Hotel de Curitiba (PR). Divulgação / Divulgação

O primeiro hotel da bandeira Radisson na Serra pode ser construído em Caxias do Sul. Um empreendimento da marca, com classificação quatro estrelas (upper-midscale), é projetado para ser aliado e vizinho do Parque de Eventos da Festa da Uva, no bairro Vinhedos, em uma área de 28 mil metros quadrados que teve autorização de uso para estudos assinada em fevereiro.

A empresa Mendes Administradora, de Caxias, idealizou o projeto e detalhou nesta semana o padrão de infraestrutura que irá acompanhar a futura unidade de uma das marcas mais conhecidas no setor hoteleiro.

O gestor de projeto, Marcos Mendes, prevê o início das obras entre março e abril do ano que vem. A partir de então, o prazo de entrega do empreendimento será de até 40 meses (três anos).

— Desenvolvemos um estudo da região, sobre qual é o tipo de cliente que mais visita Caxias do Sul, sobre hotéis concorrentes, sobre turismo. Não tem nenhum Radisson na Serra. Ele será voltado ao turismo de negócios e de lazer, que é o que se encaixa com Caxias — aponta o empresário.

O hotel foi desenhado para comportar, inicialmente, 207 quartos, em oito andares. A fachada do Radisson deverá ter estrutura em vidro, o que vai dar ao hóspede a possibilidade de visualizar o Parque e a cidade de dentro do prédio.

Outra atração será a piscina com borda infinita, pensada para ficar sobre o porte-cochère (entrada coberta para veículos onde o hóspede embarca e desembarca, no térreo).

— Estamos no estágio de concepção do projeto. Ele foi enviado para a engenharia da Radisson, que vai dar o aval ou pedir alguma mudança. Temos uma ideia de aprovar o projeto mais ou menos em agosto, setembro. Até o fim do ano ele deve ser aprovado na prefeitura. Depois disso, buscamos a incorporadora para dar início às obras — explica Mendes.

Em um ponto estratégico para abraçar a demanda por leitos em eventos como Festa da Uva e Mercopar, o hotel será conectado fisicamente aos Pavilhões. Isso porque, em conversas da Mendes Administradora com o presidente da Festa da Uva S/A, Milton Corlatti, e a prefeitura, foi sugerida e definida a construção de uma passarela por cima da Rua Ivo Remo Comandulli, permitindo o trânsito de hóspedes e visitantes entre os dois locais.

Além disso, o Radisson irá oferecer bar temático, restaurante exclusivo que acompanha a bandeira hoteleira — aberto para clientes e público em geral —, academia e dois centros de eventos de porte médio, que possam sediar convenções e palestras de empresas da região sem interferir no movimento do Parque de Eventos.

Projeto é liderado por Vinicius Mendes (E), Vinícius Mezzomo Scapin e Marcos Mendes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ampliação e investimento superior a R$ 150 milhões

Mendes acredita que, por se tratar de um hotel operado em rede internacional, serão ofertados pacotes de hospedagem com custo reduzido. A Mendes Administradora investiu na adesão de marca junto à Atlantica Hospitality International, a renomada operadora responsável pela Radisson e outras bandeiras como Hilton e Choice Hotels.

— Temos uma estimativa de investimento em R$ 120 milhões. Parte do valor será nossa e parte de investidor de fundos ou terceiros, que sejam parceiros do nosso projeto — ressalta.

O empresário prevê uma taxa média de ocupação mínima em 65%, partindo de um índice de 45% no primeiro ano de operação. Em uma segunda fase, após o início do funcionamento do negócio, a ideia é amplia-lo com mais 93 dormitórios, totalizando uma capacidade de 300 leitos e um investimento superior aos R$ 150 milhões.

Embora o terreno avaliado para o hotel tenha quase três hectares, Mendes garante que menos de 10% da área sofrerá interferência para o empreendimento.