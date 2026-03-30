Aulas são retomadas em colégio da Serra que passa por sindicância após denúncias de supostos maus-tratos a estudantes

Mãe aponta que a filha dela foi vítima de bullying na escola, incluindo episódios de agressões físicas e ameaça. 4ª CRE / Divulgação

O Colégio Estadual José de Alencar, de São Francisco de Paula, na Serra, retomou as aulas na manhã desta segunda-feira (30), como previsto pela 4ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE). As atividades letivas estavam suspensas desde a segunda passada (23) como efeito da abertura de uma sindicância que apura supostos maus-tratos a estudantes.

O procedimento administrativo possui teor sigiloso e deve ser concluído entre 60 dias a 120 dias. A Polícia Civil conduz uma investigação a parte sobre o caso.

Segundo nota da 4ª CRE, em uma assembleia na quinta (26), "com ampla participação da comunidade escolar, incluindo professores, funcionários, estudantes e familiares", foi abordado os encaminhamentos adotados desde o recebimento das denúncias e explicado o funcionamento da sindicância.

Além disso, foi apresentada a nova diretora da instituição em exercício, Neiva Maria Buffom Sita. A docente que estava no cargo foi afastada por 60 dias.

Ao menos uma mãe aponta que a filha dela foi vítima de bullying, incluindo episódios de agressões físicas e ameaça. A mulher, não identificada em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sustenta que a escola teria se omitido diante da situação e que não fornecia adaptação pedagógica à menina, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A 4ª CRE informa, além da reabertura da instituição, que nas próximas semanas irá desenvolver "ações específicas" voltadas aos estudantes, com foco no fortalecimento do ambiente escolar.