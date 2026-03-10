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Aulas no Campus da UFRGS em Caxias do Sul devem iniciar somente a partir de maio de 2026

Negociação para compra do prédio e liberação de recursos atrasam início das graduações de Ciência de Dados e Psicologia

Renata Oliveira Silva

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