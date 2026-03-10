Aulas no Campus da UFRGS em Caxias do Sul devem iniciar somente a partir de maio de 2026

Compra do prédio em Caxias do Sul atrasará o início das aulas Félix Zucco / Agencia RBS

A compra do prédio que será a sede do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul está longe de ser concretizada. Com isso, as graduações previstas para iniciarem ainda em março de 2026 devem começar somente a partir de maio.

De acordo com a reitora da UFRGS, Márcia Barbosa, foram encaminhados alguns documentos de forma equivocada para avaliação da Caixa Econômica Federal. Desta forma, foi necessário iniciar um novo processo, atrasando a liberação das verbas para compra do antigo prédio da FSG, no bairro São Pelegrino.

— A Caixa nos esclareceu que o tipo de encaminhamento que a gente fez não era o mais adequado, eu tinha encaminhado equivocadamente por não entender desses encaminhamentos e levou um pouquinho de tempo a mais. Enviamos no final de ano e final de ano nada acontece, mas agora, enviando os documentos corretamente, vai ser mais rápido — explicou Márcia.

Além disso, a reitora trabalha com a negociação do preço de compra da estrutura, estimado em R$ 50 milhões. O orçamento total do Governo Federal para implantação do Campus na Serra é de R$ 60 milhões.

— Não vou contar para vocês quanto é que a gente está negociando pagar, porque até o último instante a gente está brigando para baixar o preço, porque os recursos que sobrarem dos R$ 50 milhões que a gente tem, a gente pode investir em melhorias do espaço, e em tempos de vacas tão magras, eu preciso ser muito eficiente — destacou.

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Porém, Márcia espera que tudo seja alinhado até maio de 2026.

— Eu tenho otimismo que em abril a gente está assinando esse contrato e podemos inaugurá-lo assim em maio, bem bonito, já com mobiliário dentro, porque eu já estou comprando e tem que chegar. É outro desafio porque, de novo, é de licitação de serviço público, tem que chegar, instalar, instalar data show (projetor multimídia), tem que fazer uma série de pequenas coisas, tipo apartamento novo que a gente compra — comentou.

Sendo assim, as graduações de Ciência de Dados e Psicologia devem iniciar somente no segundo semestre. Será aberto um edital de inscrições baseado na nota das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão 60 vagas para cada curso.

— Os cursos de graduação serão no segundo semestre. A gente vai lançar um edital em maio com "traga a sua nota do Enem". Depois, no próximo vestibular, todo o processo será feito na Serra — disse.

No entanto, a reitora promete ações de extensão no primeiro período relacionados aos outros cursos que serão ofertados no campus: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Artes Cênicas e Pedagogia.