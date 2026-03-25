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Iluminação pública 
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Atraso na troca das lâmpadas comuns para LED leva prefeitura de Caxias do Sul a notificar consórcio

Apesar de faltar apenas 10% do número total de substituições necessárias, o prazo final estava previsto para fevereiro

Renata Oliveira Silva

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