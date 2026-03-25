Atraso na troca das lâmpadas comuns para LED leva prefeitura de Caxias do Sul a notificar consórcio

Índice das trocas está em 90%, o equivalente a aproximadamente 45,3 mil dos 50,4 mil pontos que necessitam da mudança Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul está notificando as empresas responsáveis pelo Consórcio Luz de Caxias do Sul SA devido o atraso na finalização das troca das lâmpadas comuns para LED nas ruas da cidade. O último prazo era final de fevereiro, mas não foi cumprido. Ainda faltam 10% dos cerca de 50,4 mil pontos que necessitam da mudança.

Conforme nota enviada pelo Departamento de Iluminação Pública da secretaria de Gestão Urbana, a partir do descumprimento do prazo, foi preciso iniciar as notificações. Não há nova data para finalização. O índice das trocas está em 90%, o equivalente a aproximadamente 45,3 mil. A mudança é feita por questões de eficiência e economia.

Ainda em dezembro de 2025, o secretário da pasta, Rodrigo Weber, justificou que o atraso na modernização foi causado pelos períodos de muita chuva e a instalação do túnel de LED na Avenida Júlio de Castilhos. Porém, agora, segundo o departamento, a empresa não quis se manifestar sobre o motivo na demora para as trocas.

O Consórcio Luz de Caxias do Sul SA é formado pela Enel X, linha de negócios do Grupo Enel dedicada a serviços avançados de energia com foco na transição energética, em conjunto com a empresa Selt Engenharia. O contrato com o município prevê a implantação de lâmpadas em LED nos cerca de 50 mil pontos do município e a manutenção do sistema por 24 anos.

Redução nos chamados

Com o avanço das substituições está ocorrendo uma redução no número de chamados recebidos para a troca de lâmpadas queimadas. Segundo o departamento, nos três meses de 2026, a média de ocorrências diminuiu de 119 para 30 a 50 por dia.

Atualmente, há 10 equipes de trabalho na operação, quatro diurnas e seis noturnas, para atendimentos de conserto de luminárias e outras funções.

Como pedir

O serviço para a troca de lâmpadas queimadas deve ser solicitado diretamente pelos canais do Consórcio Luz de Caxias do Sul. Confira abaixo: